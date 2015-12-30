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"Demirtaş’a 'İnisiyatif alın, bu işi Meclis’te çözün' dedik"

Diyarbakır İş Konseyi, Ankara’da Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Kalkınma Bakanı Yılmaz’la yaptığı görüşmeden sonra dün akşam HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

30 Aralık 2015 17:48

Veysi Polat

Bölgedeki tansiyonun düşmesi için Ankara’da temaslarda bulunan Diyarbakır İş Konseyi temsilcileri, Diyarbakır’da görüştüğü HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’tan inisiyatif almasını istedi.

22 kurumdan oluşan Diyarbakır İş Konseyi, Ankara’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’la yaptığı görüşmeden sonra dün akşam HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, DİSİAD Başkanı Burç Baysal, DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Borsa Başkanı Engin Yeşil, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Abdülkadir Karavil, GÜNSİAD Başkan Yardımcısı Şeyhmus Akbaş, DOSİAD Başkanı Aziz Özkılıç ve DİSİAD Başkan Yardımcısı Osman Akyıl’ın katıldığı basına kapalı toplantıda, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

T24’e konuşan DTSO Başkanı Ahmet Sayar, daha önce Ankara’da ve Diyarbakır’da hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmenin devamı olarak Demirtaş’la da bir araya geldiklerini söyledi. Sayar, “Ankara’da hükümet yetkilileri ile görüşmede kendilerine, içinde sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor sunmuştuk. Aynı çerçevede Diyarbakır’da İçişleri Bakanı Efkan Ala, DTK, DBP eşbaşkanları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgin Tanrıkulu ile görüşüp önerilerimizi sunup ve beklentilerimizi aktardık. Sayın Demirtaş’tan da randevu talebimizi olmuştu. Bölgenin içinde bulunduğu gerilimli ortamın ve çatışmaların sona ermesi, diyalog ve müzakere sürecine  dönmesini istedik. Bu konuda inisiyatif almaları gerektiğini ve sorunları Meclis çatısı altında konuşulmasını, 7 Haziran öncesine dönüş olmasını istedik. Görüşme olumlu geçti. Kendisi de HDP olarak diyalog ve müzakerelerden yana olduklarını ve bunun başlaması için çaba ve girişimlerinin olduğunu ifade ettiler. Ayrıca gerilimin en üst seviyede olduğu bir dönemde siyasi aktörlerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade ettik.”

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