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Demirtaş'a hakarete hapis cezası

Demirtaş'a sosyal medya üzerinden hakaret eden Osmanlı Ocakları Dergisi Genel Koordinatörü'ne 10 ay hapis cezası verildi

20 Haziran 2017 22:19

4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a sosyal medya hesabından ''Vatan haini, it'' diyerek hakaret eden Osmanlı Ocakları Dergisi Genel Koordinatörü Halim Albayrak, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'a 2015 genel seçimleri öncesinde gelen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için sosyal medya hesabından 'vatan haini, it' gibi kelimeleri kullanan Osmanlı Ocakları Dergisi Genel Kooridanötürü Halim Albayrak hakkında ''Kamu görevlisine, görevi nedeniyle hakaret''suçlamasıyla Erzincan 2'nci Asliye Ceza Mahmekesi'nde dava açıldı.

Mahkeme Albayrak'ı TCK’nın 125/3-a maddesi gereğince önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Albayrak'ın cezası mahkemedeki iyi hali nedeniyle 10 aya indirildi ve ertelendi.

Halim Albayrak, verilen kararı temyiz için Yargıtay’a başvurdu. (DHA)

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