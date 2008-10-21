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Politika

Demirtaş’a 15 ay hapis cezası

‘PKK propagandasını yapmak’ suçundan yargılanan eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, 15 ay hapis cezası aldı.

21 Ekim 2008 03:00

Hakkâri Yüksekova’da eski Belediye Başkanı Hetem İke’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı hakkında ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan dava açılan eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Demirtaş, İke’nin 27 Eylül 2007 tarihindeki cenaze töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonları eleştirmişti. Demirtaş’ın “9 gencin üzerine 10 bin kişilik ordu gönderiyorlar. Bundan utanç duymuyorlar” şeklindeki açıklamaları nedeniyle Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından da Demirtaş hakkında, ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.
Askerde olduğu için duruşmaya katılamayan Demirtaş’ın ifadesi talimatla alındı. Demirtaş, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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