Demirtaş: Zannedersiniz Meclis şirket, Cumhurbaşkanı da genel müdürü

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıklar konusunda "Parlamento süratle adım atmalı ve gereğini yapmalı" sözlerine ilişkin olarak, "Zannedersiniz Meclis şirket, kendisi de genel müdürü. Sürekli Meclis’e emir veriyor. Meclis’te olma ısrarımız milletvekilliğini çok sevdiğimizden değil. Senin kara kaşın için değil, halklarımız için Meclis'teyiz" dedi.

"Kızılay katliamını bir kez daha buradan Silvan'dan en sert şekilde kınıyoruz" diyen Demirtaş, "HDP hiçbir zaman böyle saldırıların arkasında olmadı olmayacak, kınadık kınayacağız" ifadesini kullandı.

Silvan'da Newroz ateşini yakan Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Kimse bizim düşmanımız değil, kimse de bize düşmanlık yapmasın deyin. Biz sadece onurlu bir yaşam istiyoruz. Bütün bu savaş bitsin, çatışmalar dursun, operasyonlar dursun, hendek de barikat da kalksın istiyoruz. Bir müzakere ve diyalog ortamı oluşsun istiyoruz. Barış istemek, diyalog istemek erdemdir. Öz güveniyle hareket edenler, korkmayanlar masadan kaçmaz. En son Kızılay Güvenpark'ta yaşanan katliamı gördük. Hiçbir gerekçe sivil insanların bu şekilde katledilmesine meşruiyet sağlayamaz. Kim ki aklından geçiriyorsa benzer şeyleri yapmayı bilmeli ki HDP asla bu tarz eylemlerin arkasında olmadı, olmaz. Lanetledik, lanetleriz, kınadık, kınarız. Sivil, masum insanların katledilmesine asla sessiz kalamayız, normal göremeyiz. Savaş zaten başlı başına kötüdür, savaşta insanlar ölüyor. Ankara'da yapılan katliam büyük zulüm, kabul edilemez. İnsanın içini parçalayan gerçekten de insanlığımızdan utandıran görüntüler ve vahşet tablosu fakat senin Cizre'de emirle, talimatla yaptırdıkların ondan geri kalır mı? Biz Ankara'dakine, Sultanahmet'tekine, Merasim Sokak ve Ankara Garı'ndakine, Cizre ve Sur'daki bütün katliamlara karşı çıktık. Hepsini durdurmak için uğraştık, hepsine karşı bir tavır koyduk. Siz tavır koyabildiniz mi merak ediyorum?

"Dokunulmazlık konusunda bu kadar tutarsız davranmalarının ve üstümüze gelmelerinin nedeni budur. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Zindanlardan, zulümlerden çekinmeyiz. Bizim korkumuz halkımıza dairdir, ülkemizin geleceğine dairdir kaygımız. Şu anda Parlamento zaten çalışmıyor. Silvan'daki küçük devlet daireleri Meclisten daha fazla çalışıyor. Meclis, şu anda Tükiye'nin çalışmayan tek kurumudur. Meclis, artık feshedilmiş, kapatılmış durumda. Şimdi böyle bir ortamda sen bizi Meclisten atsan ne olur, atmazsan ne olur? Zaten ortada Meclis yok ki; 550 milletvekili Meclisten atılmış haberleri yok. Evet, halkın bir kısmı bizim dokunulmazlığımızın kalkmasını istiyor, bir kısmı da seninkinin kalkmasını istiyor. Bir kısmı da MHP ve CHP'lilerin kalkmasını istiyor. O zaman gelin doğru yolu bulalım, hepimizinkini kaldıralım. 550 milletvekilinin de dokunulmazlığını kaldıralım, hodri meydan. Bizim yaptığımız konuşmalarla ilgili Meclise sürekli fezleke gidiyor. Mecliste 500'e yakın fezleke duruyor, yarısı bizim grubumuzun ve hepsi bu konuşmalardan dolayı. Hırsızlık dosyası var, Mecliste hırsızlık. İhaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, tecavüz, taciz dosyası var Mecliste milletvekillerinin. Dokunulmazlıkları duruyor orada. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kalksın, cesaretiniz varsa böyle yapalım. Öbür türlüsü siyasi düşmanlıktır.

"Cizre, Sur, Nusaybin, Silopi'de, Ankara'da yıktılar, köprü kalmadı bir tek HDP var. Şimdi onu da yıkmaya çalışıyorlar. Zannediyorlar ki bu köprüler yıkılınca HDP zarar görecek. Ya? Bütün ülke zarar görecek. Bizim Parlamentoda durma ısrarımız milletvekilliğini çok sevdiğimiz için değil, biz gerçekten de demokrasiye, birlikte yaşamaya, özgürlüğe olan inancımız, tutkumuzla oradayız. Senin kara kaşın, kara gözün için değil"

"Cumhurbaşkanı kalkıyor, ilk işi Meclis’e emir vermek. Zannedersiniz Meclis şirket, kendisi de genel müdürü. Sürekli Meclis’e emir veriyor.

"Asıl milletvekilliği biten AKP’liler. Cumhurbaşkanı onların vekilliğini bitirmiş. Yarısı başkanlığa karşı, ama korkudan konuşamıyorlar.

"Meclis’te olma ısrarımız milletvekilliğini çok sevdiğimizden değil. Senin kara kaşın için değil, halklarımız için Meclis'teyiz.

"Türk ve Kürt halkları arasında ki tek köprü HDP'dir geriye kalan bütün köprüler Cizre'de yıkıldı. Kızılay saldırısını bir kez daha buradan Silvan'dan en sert şekilde kınıyoruz. HDP hiçbir zaman böyle saldırıların arkasında olmadı olmayacak, kınadık kınayacağız.

"En son Kızılay Güvenpark'ta yaşanan katliamı gördük. Hiçbir gerekçe sivil insanların bu şekilde katledilmesine meşruiyet sağlayamaz. Kim ki aklından geçiriyorsa benzer şeyleri yapmayı bilmeli ki HDP asla bu tarz eylemlerin arkasında olmadı, olmaz. Lanetledik, lanetleriz, kınadık, kınarız. Sivil, masum insanların katledilmesine asla sessiz kalamayız, normal göremeyiz. Savaş zaten başlı başına kötüdür, savaşta insanlar ölüyor. Ankara'da yapılan katliam büyük zulüm, kabul edilemez. İnsanın içini parçalayan gerçekten de insanlığımızdan utandıran görüntüler ve vahşet tablosu fakat senin Cizre'de emirle, talimatla yaptırdıkların ondan geri kalır mı? Biz Ankara'dakine, Sultanahmet'tekine, Merasim Sokak ve Ankara Garı'ndakine, Cizre ve Sur'daki bütün katliamlara karşı çıktık. Hepsini durdurmak için uğraştık, hepsine karşı bir tavır koyduk. Siz tavır koyabildiniz mi merak ediyorum?"