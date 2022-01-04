Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var, hemen seçim derhal seçim." çağrısını yaptı.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Günaydın değerli İsmail Küçükkaya. Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var. Hemen seçim derhal seçim." ifadesini kullandı.

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