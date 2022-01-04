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Demirtaş'ın mesajı İsmail Küçükkaya tarafından okundu: "Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var"

"Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler"

04 Ocak 2022 12:32

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına bir mesaj gönderdi. İsmail Küçükkaya tarafından okunan mesajında Demirtaş "Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var" dedi. 

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına bir mesaj göndererek zamlara dikkat çekip erken seçim çağrısında bulundu. 

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Günaydın değerli İsmail Küçükkaya. Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var. Hemen seçim derhal seçim." ifadesini kullandı. 

 

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