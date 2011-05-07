-DEMİRTAŞ: YÜKSEKOVA DİRENİŞİN MERKEZİDİR YÜKSEKOVA (A.A) - 07.05.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili, ''Yüksekova provokasyonun değil direnişin merkezidir'' dedi. İlçede önceki gün yaşanan ve Mustazafder üyesi Übeydullah Durna'nın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından BDP Genel Başkanı Hamit Geylani ile Yüksekova'ya gelen Demirtaş, Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. İlçede yaşanan olayların provokasyon olduğunu ileri süren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Maalesef ilçeye geçen gelişimizde de bir provokasyon girişimi vardı. Bugün de yine bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir provokasyon yaşandı. Biz hiçbir insanın ölümünden mutluluk duyamayız. Her insanın ölümü bizim için kayıptır. Burada hayatını kaybeden insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Yüksekova halkı burada olup bitenleri çok iyi biliyor, çok iyi tahlil ediyor. İyi tahlil ediyor ki burada provokasyonun mayası tutmuyor. Hiç kimsenin de bu provokasyonlara alet olmaması lazım.'' Yüksekova halkının 'karanlık güçler tarafından birbirine karşı düşmanlaştırılmak istendiğini' iddia eden Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu kadar açıkken nasıl olur da bu tezgaha düşerler. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yüksekova halkı burada her gün meydanlarda, sizin de dahil olduğunuz o onuru korumaya çalışırken siz kime karşı gövde gösterisi yapıyorsunuz? Ayıp değil mi, utanmıyor musunuz? Bu devletin bütün gücüyle dize getiremediği halka karşı ayıp değil mi? Biz kendi içimizde barıştan, kardeşlikten ve ulusal birlikten yanayız. Bu halkın değerlerine, iradesine saygı duymak herkesin görevi olmalıdır. Herkesi de böylesi bir birlik etrafına çağırıyoruz. Yüksekova halkı duyarlıdır, diğer çevrelerin de bu konuda bir kez daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu olayların büyümeden karşılıklı olarak bir kez daha gözden geçirilmesi lazım.'' Demirtaş, Durna'nın ölümüyle halkın ya da partilerinin ilişkilendirilmesini kabul etmediklerini bildirerek, Yüksekova halkının kimseye düşmanlığı olmadığını, barış ve kardeşlik için meydanlarda olduğunu dile getirdi.