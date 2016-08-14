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Demirtaş, Yüksekdağ ve Beştaş hakkında 5 ayrı iddianame

Selahattin Demirtaş'ın 1 yıldan 5 yıla kadar, Figen Yüksekdağ ve Meral Danış Beştaş'ın da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi

14 Ağustos 2016 19:38

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında 5 ayrı iddianame hazırladı.

Selahattin Demirtaş'ın 1 yıldan 5 yıla kadar, Figen Yüksekdağ ve Meral Danış Beştaş'ın da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Doğan Haber Ajansı, Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamenin, Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini bildirdi.

Demirtaş'a yöneltilen suçlama; "Terör örgütü propagandası yapmak".

Figen Yüksekdağ "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Aşağılamak", Meral Danış Beştaş da "Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Yargı Organlarını, Devletin Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılamak" ile suçlandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında bir, Beştaş hakkında ise üç iddianame hazırlandı.

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianeme Adana Asliye Ceza Mahkemesi'ne, Beştaş hakkında hazırlanan iddianameler ise Adana 2, 8 ve 21'inci Asliye Ceza Mahkemelerine gönderildi.

Demirtaş ve Önder hakkında 5 yıl hapis istemiyle iddianame

 

Dokunulmazlıkları kaldırılmıştı

 

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası; Demirtaş, Yüksekdağ ve Beştaş hakkında hazırlanan fezlekeler Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Cuma günü Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, 2013 yılında İstanbul'da yapılan Nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Demirtaş ve Önder'in "terör örgütü propagandası yapmak" 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, henüz inceleme aşamasında bulunuyor.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Demirtaş ve Önder hakkında dava açılmış olacak.

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