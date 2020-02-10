Demirtaş köşe yazarlığına başlıyor

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Yeni Yaşam gazetesinde yazılar yazmaya başlayacak.

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne'de hapis tutulan Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlıyor. Gazete haberi, "HDP'nin önceki dönem tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş artık yazılarıyla gazetemizde olacak!" tweet'i ile duyurdu.

Demirtaş yakın zaman önce son kitabı Leylan raflardaki yerini aldı. İlk kitabı 'Seher' ise kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve 14 dile çevrildi. Demirtaş bu kitabıyla Fransa'nın saygın Medicis Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterildi.