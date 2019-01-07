Demirtaş: Yaşanan acı ve trajedilerde ulusal ittifakı sağlayamayan siyasetçilerin de ağır sorumluluğu var

T24

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Kürt siyasi partisi ve hareketinin yerel seçimlere HDP çatısı altında girmesine dair ortak deklarasyonun okunduğu toplantıya gönderdiği mesajda, yaşanan acı ve trajedilerin tek müsebbibinin ‘Kürt halkının düşmanları’ olmadığını belirterek, “Kürt halkının ulusal ittifakını sağlayamayan siyasetçilerinin de bunda ağır sorumluluğu vardır” dedi.

‘Kürt partilerin siyasa iş birlik iradesi’nin tarihi açıdan son derece anlamlı ve önemli olduğunu kaydeden Demirtaş, 2 yıldan uzun süredir tutulu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden yolladığı mektupta, “Tarihin bizlere yüklediği sorumluluklar karşısında partilerimizin veya şahsımızın çıkarları doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı. Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifak içinde yer almaya davet ediyorum” diyen Demirtaş, AKP’ye oy veren Kürtlere de çağrıda bulunarak, şunları söyledi: “Özellikle AKP’de yer alan Kürt halkının evlatlarını, zulüm partisini terk ederek bu ittifaka katılmaya çağırıyorum.”

"Kürt halkı ulusal birliğini sağlayamadığı için işgallere karşı kendini yeterince koruyamadı"

Demirtaş'ın yolladığı mektubun tamamı şöyle:

"Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar;

"Kürt halkının yüzlerce yıldır devam eden siyasi ve ruhsal açıdan ve bununla birlikte coğrafi açıdan parçalanmışlığı başımıza getirilen felaketlerin de onlardan kaynaklı acıların da zemini oldu. Kürt halkı kendi ulusal birliğini sağlayamadığı içindir ki işgallere, katliamlara karşı kendini yeterince koruyamadı. Doğası, kültürü, dili, tarihi bir bütün olarak yeryüzündeki varlığı hep ağır saldırı altında kaldı. Halkımızın tamamı yüzyıllardır ulusal birlik ruhunun ve ittifakının eksiksiz gerçekleşmesini bizlerden bekliyor.

"Çıkarlar doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı"

"Bugün Kerkük’te, Musul’da, Süleymaniye’de, Afrin’de veya Bakûrê Kürdistan’ın her köşesinde, Rojhilat’ta yaşanan acı ve trajedilerin tek müsebbibi Kürt halkının düşmanları değildir. Kürt halkının ulusal ittifakını sağlayamayan siyasetçilerinin de bunda ağır sorumluluğu vardır.

"Bu vesileyle bugün altına imza attığımız Kürt partilerinin siyasal işbirliği iradesini tarihi açıdan son derece anlamlı ve önemli bulduğumu belirtmek istiyorum. Tarihin bizlere yüklediği sorumluluklar karşısında partilerimizin veya şahsımızın çıkarları doğrultusunda küçük hesaplara girmek bizlere yakışmazdı. Demokratik çözüm ve barış için Kürt halkına yönelik saldırıları durdurabilmek için bu Kürdistani ittifakı önemsiyor, büyük anlam veriyorum.

"Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan..."

"Anadil çalışmaları ile başlayıp yerel seçim ittifakıyla devam eden bu birlikteliğin kurumsallaşarak kalıcı bir ulusal birliğe dönüşmesini temenni ediyorum. Bu doğrultuda partim HDP’nin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan en geniş ve kapsayıcı politikayı benimseyeceğini biliyorum. Hangi siyasi gelenekten olursa olsun Kürt halkının değerlerine ve Kürdistan’ın özgür yaşamına inanan her kardeşimiz bu ulusal birlik ruhunun parçası olarak temsiliyet noktalarında görev almalı, birlik ruhu bu şekilde ete-kemiğe büründürülmelidir. Bütün değerli kardeşlerimin bu ittifaka kalbini açarak ve kucaklayarak yaklaşmasını umuyorum. Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifak içinde yer almaya davet ediyorum. Özellikle AKP’de yer alan Kürt halkının evlatlarını, zulüm partisini terk ederek bu ittifaka katılmaya çağırıyorum.

"Çok daha güçlü ve başarılı ittifaklara zemin hazırlayacağına inandığım bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyor, ittifakın hayırlar getireceği inancıyla 7’den 70’e bütün halkımızı bu ittifak etrafında kenetlenmeye çağırıyorum."