Demirtaş: Whatsapp ketılda çalışmıyor; bu mesajımı 100 kişiye gönderirseniz ne güzel olur

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cezaevinden mektup gönderdi. 24 Haziran'daki seçimler için vatandaşları seçim propagandalarına destek vermeye çağıran Demirtaş, mektubuna, "Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilsen ne güzel olur. Biliyorsun ketılım çalışmıyor" notunu düştü.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, seçim çalışmalarını Edirne Cezaevi'ndeki hücresinden yürütüyor. Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir mektup gönderdi. Kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektuba “Merhaba değerli arkadaşım” diye başlayan Demirtaş, “Biliyorsunuz cezaevinden ketıl ile twit atabiliyorum ama Whatsapp ketılda çılışmıyor. Bu nedenle mesajımı size el yazımla atıyorum” ifadesini kullandı.

Herkesten seçim çalışmalarına aktif olarak katılmalarını isteyen Demirtaş, “Daha güzel bir yarınlar için neden bir oyun HDP’ye bir oyun da Demirtaş’a verilmesi gerektiğini sabırla anlatıp en az üç kişiyi ikna edebileceğinize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Demirtaş mektubunu, “Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilsen ne güzel olur. Biliyorsun ketılım çalışmıyor” diye bitirdi.

Demirtaş mektubunda şunları kaydetti:

"Merhaba değerli arkadaşlarım! biliyorsunuz cezaevinde ketıl ile twit atabiliyorum ama whatsapp ketılda çalışmıyor. Bu nedenle mesajımı size el yazımla yazıyorum.

Sizden küçük bir ricam olacak; merkez medyanın HDP'ye kapalı olduğu, sosyal medyanın da ancak bir yere kadar etkili olduğu gerçeğinden hareketle her birinizin aktif olarak seçim çalışmalarına katılmanızı diliyorum.

Özellikle bizimle ilgili ön yargılı ceya kaygılı olan her yurttaşımıza ulaşarak barışa, demokrasiye ve birlikte yaşama dair politikalarımızı, bu konudaki samimiyetimizi ısrarla anlatmanızı umuyorum.

Daha güzel yarınlar için neden bir oyun HDP'ye, bir oyun da Demirtaş'a verilmesi gerektiğini sabırla anlatıp, en az üç kişiyi ikna edebileceğinize inanıyorum. Bu konuda size güveniyorum. Çünkü sesim de nefesim de sizsiniz.

Bu vesileyle mübarek Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyor, size özel selam, sevgilerimi gönderiyorum.

Not: Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilirsen ne güzel olur. Biliyorsun ketılım çalışmıyor.

Selahattin Demirtaş."



