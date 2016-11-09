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Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 10 HDP'linin tutukluluğuna itiraz

Dört ildeki sulh ceza hâkimliklerine başvuru yapıldı

09 Kasım 2016 20:16

Tutuklanan HDP'li 10 milletvekili ve serbest bırakılan 3 milletvekili için; tutuklama, adli kontrol ve yurdışına çıkış yasağı kararlarının kaldırılması için dört ildeki sulh ceza hâkimliklerine itiraz başvurusu yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Ferhat Encü, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Hakkâri milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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