Demirtaş ve Türk, Kürt konferansı için Irak'a gidiyor

Türkiye'den aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demertiş, Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de bulunacağı 15 kişilik bir heyet hafta sonu Erbil'e gidecek. Erbil'de Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek olan heyetlerin konferans için hazırlığı tartışıp tarihini belirleyecekler ve konferans için çağrı yapacaklar.

Yıllardır yapılması isteniyordu

Yıllardır yapılması gündemde olan ve son olarak çözüm süreci kapsamında İmralı'da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın yapılmasını istediği 4 konferanstan biri olan Kürt Ulusal konferansı için start veriliyor. Konferans hazırlığı yapmak, tarihini belirlemek ve çağrısını yapmak için Türkiye, İran, Suriye ve Irak'taki Kürt temsilcilerinin, bu hafta sonu Erbil'de bir araya gelecek.

Erbil'de yapılacak olan ve PKK'nın da temsil edileceği Kürt Ulusal Konferansı için bir hazırlık niteliğinde olacak olan toplantıda özellikle Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtler için tarihi kararlar alması bekleniyor. Eylül ayı içerisinde Erbil'de yapılması öngörülen konferansın tarihininin ise bu hafta sonu yapılacak olan hazırlık toplantısından sonra açıklanması bekleniyor.

Kenferans daha önce, 14 Temmuz 2011'deki Silvan saldırısı nedeniyle, Barzani tarafından iptal edilmişti

Kürt Ulusal Konferansı'nın yapılması için 2011 yılında hazırlıklar yapılmış, Mayıs ayında DTK Ahmet Türk ve bir süre önce yaşamını yitiren KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'nin de aralarında bulunduğu bir grup Erbil'e giderek temaslarda bulunmuştu. Ancak, bu görüşmelerden iki ay sonra 14 Temmuz'da Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 13 askerin PKK'lılar tarafından şehit edilmesi üzerine konferans Barzani tarafından iptal edilmişti.

Geçen Nevruz'da çözüm süreci için çağrı yapan Abdullah Öcalan; Diyarbakır, Ankara, Avrupa ve Erbil'de konferanslar yapılmasını istemiş, Erbil hariç bütün konferanslar gerçekleştirilmişti.