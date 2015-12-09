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Demirtaş ve Kürkçü Kuzey Irak'ta

HDP Eş Genel Başkanı, Erbil'in ardından Süleymaniye'ye geçti

09 Aralık 2015 00:31

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Kuzey Irak'a gitti. 

DHA'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ABD'de 1 hafta süren temaslarının ardından bu kez, Kuzey Irak'a gitti. ABD dönüşü partisinin Ankara'daki kampına katılan Demirtaş, HDK Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile birlikte dün akşam Diyarbakır'dan karayolu ile Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

Erbil'de HDP bürosunu ziyaret eden ve bazı temaslarda bulunan Demirtaş ile Kürkçü, Süleymaniye şehrine geçti. Demirtaş ve Kürkçü'nün Süleymaniye'de yapacakları temaslar konusunda bilgi verilmedi.

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