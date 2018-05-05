T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Demirtaş ve eşinden sosyal medyada büyük ilgi çeken mesajlaşma

Demirtaş seçim mesajı paylaşırken eşi "Bana bir şey yok mu" diye sordu, cezaevinden yanıt geldi: Olmaz olur mu gülüm?

05 Mayıs 2018 01:48

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş arasındaki mesajlaşma sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Demirtaş'ın hesanbından  ilk olarak "Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka :) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım." mesajı, ardından Demirtaş'ın mitinglerine ait fotoğraflar paylaşıldı. 

Demirtaş'ın hesabından yapılan paylaşımlar üzerine eşi Başak Demirtaş, "Benim için özel bir şey yok mu canım?" mesajını paylaştı. Mesaja Selahattin Demirtaş'ın hesabından "Olmaz mı gülüm..." notuyla paylaşılan bir çiçek fotoğrafıyla yanıt verildi. Bu mesajlaşma sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. 

 

ETİKETLER

başak demirtaşselahattin demirtaşhdpseçimcumhurbaşkanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24