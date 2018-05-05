Demirtaş ve eşinden sosyal medyada büyük ilgi çeken mesajlaşma

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş arasındaki mesajlaşma sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Demirtaş'ın hesanbından ilk olarak "Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka :) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım." mesajı, ardından Demirtaş'ın mitinglerine ait fotoğraflar paylaşıldı.

Demirtaş'ın hesabından yapılan paylaşımlar üzerine eşi Başak Demirtaş, "Benim için özel bir şey yok mu canım?" mesajını paylaştı. Mesaja Selahattin Demirtaş'ın hesabından "Olmaz mı gülüm..." notuyla paylaşılan bir çiçek fotoğrafıyla yanıt verildi. Bu mesajlaşma sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.