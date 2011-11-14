Demirtaş: Van halkının Başbakan'ın nurlu yüzüne ihtiyacı yok

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van depremi ve sonrasında yaşananlar konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra medyayı da eleştirdi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır’daki toplantısında yaptığı konuşmada, Van depremi ve sonrasında yaşananlar konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Deprem sonrası 5- 6 bakanın Van’a gittiğini kaydeden Demirtaş, "Van halkının bakanlara ihtiyacı yok. Başbakanı da görmeye ihtiyacı yok. Başbakanın nurlu yüzüne de hasret değiller. Van halkının konutlara, yardıma ihtiyacı var" dedi. Demirtaş, 1 Mart 2012’ye kadar 1 milyon kişiyi BDP’ye ye üye yapmak için kampanya başlattıklarını da söyledi.



BDP, Diyarbakır’da yaptığı parti toplantısında alınan kararları açıkladı. Diyarbakır Sümer Parkta yapılan açıklamaya BDP Genel Gaşkanı Selahattin Demirtaş ile yardımcısı Gülten Kışanak ve partililer katıldı. Genel Başkan Demirtaş, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Van’da yaptığı "Bu kışı atlatın" sözlerini eleştirerek tepki gösterdi. Demirtaş, Van’daki deprem sonrası yapılan faaliyetlerin hiç birinin siyasi bir çalışma olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Hükümeti eleştiren Demirtaş, "AKP’ye oy vermeyen depremzedeler cezalandırılıyor. Kimi yerde ise devlet yardımları, ya da sivil yardımları siyasi ranta çevirmeye çalışılıyor. AKP Van’da sadece siyaset yapıyor" dedi.

Ölen gazeteciler için başsağlığı



İkinci deprem sonrası yaptıkları uyarı ve önerilerinin dikkate alınmamasının acı sonuçları yaşanmasına neden olduğunu kaydeden Demirtaş, İkinci depremde yaşamını yitiren DHA Muhabirleri Cem Emir ile Sebahattin Yılmaz’ın ailelerine ve tüm basın emekçilerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Van’da çalışmaların yetersiz olduğunu, oradaki basın mensuplarının bunu yazdığını ancak yöneticilerinin bunları yansıtmadığını öne süren Demirtaş şöyle konuştu:



"AKP’yi yıpratmama adına, AKP yağcılığı adına Van’ı güllük gülistanlık göstermeyi bir görev bilmişlerdir. O genel yayın yönetmenlerine sesleniyorum, sizin göreviniz AKP’yi allamak pullamak değildir. Eksik, yanlış, yetmezlik nerde bunları kamuoyunun gözleri önüne sermektir. Varsa yerel yönetim olarak bizim, varsa merkezi hükümetin eksikliklerini anlatabilmektir."

Van halkının Başbakan'ın nurlu yüzüne ihtiyacı yok



Deprem sonrası 5-6 Bakanın Van’a geldiğini hatırlatan Demirtaş, Van halkının Bakanlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Demirtaş şöyle konuştu:



"Konutlara ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Başbakanı görmeye de ihtiyacı yok. Başbakanın nurlu yüzüne de hasret değiller. Gidip ’Bu kışı burada geçireceksiniz’ müjdesi veren bir Başbakana Van’ın ihtiyacı yoktur. Böyle bir ciddiyetsizlik, saygısızlık olabilir mi? Van hayalet kente döndü, insanlar göç ettiler. Ki buna göç denmez, sürgüne gönderildiler aslında. Zorunlu sürgüne tabi tutuldular. Şimdi kendisi çözüm üretmek yerine kar altındaki çadırlara gidip ciddiyetsiz bir şekilde ’zorlukları çekeceksiniz’ diyor. Sen tank ihalesine çıktığında, verdiğin milyonlarca doları İsrail’in masasına sayarken ’hele bu kış bu parayı vermeyelim gelecek yaz verelim’ dedin mi? F-16’ları alırken, bombalar alırken, askeri alımlar yaparken, ’şu kış şu tankı topu almayalım’ dedin mi? Bütün bütçe ödeneklerini en büyük kalemini askeri harcamalara yaparken elin titredi mi? Vatandaştan bir geçici konteyneri niye esirgiyorsun?"

’Kira desteği verilsin'



Kışı atlatın demek Van’ı defterden silmek demektir. Sivil yardımlar devam etmeli bu yardımlar da olmasaydı Van halkının dramı çok daha ağır olacaktı. Yardım kuruluşu derneklere çağrım Diyarbakır başta olmak üzere birçok çevre ilde boş evler var. Van’dan en azından kışı geçirmek üzere geçici olarak ayrılmak isteyenlere kira desteği kira yardımı sunulabilir. Yardımseverler ev kiralayarak yerleşmek isteyenlere destek sunabilirler. Biz de böylesi bir kampanyayı destekleriz."

’Bunun adı faşizm'



Yardım yapmak isteyenlerin konteynır ve geçici konut prefabrik ev inşa edilmesi satın alınması konusunda yardımın olması daha anlamlıdır. Van halkının bakanı valiyi bakanı protesto ettiğini, fakat bakanların buna tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Evleri barkları yıkılmış, cenazelerini bile taziyesiz defnetmiş halk iki kelime protesto ediyor bakanı. ama buna tahammülleri yok, hemen coplayabiliyor. Enkaza gaz bombası atabiliyor. Bunun adı faşizmdir. Van halkına faşizmi reva gören bir valiyi orda kimse tanımaz. Herkes haddini bilmelidir."





1 milyon üye kampanyası



BDP Genel Başkanı Demirtaş, önümüzdeki günlerde startı verilecek ve 1 Mart’ta kadar devam edecek olan ’Ez lıvırım (Buradayım)’ adlı BDP’ye üyelik kampanyası ile 1 milyon üye hedeflediklerini de söyledi. Demirtaş, son olarak 19 Kasım’da Diyarbakır’da, 20 Kasım’da da İstanbul’da ’İrademe dokunma& adıyla büyük mitingler gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.



