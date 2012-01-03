Demirtaş: Utanç verici bir konuşmaydı



T24 - BDP Genel Başkanı Selattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ın partisine yönelik sert sözlerine karşılık ''Utanç verici bir konuşmaydı'' dedi. Demirtaş Erdoğan'a şu sözlerle seslendi: "Haddine değil BDP'den hesap sormak. Çıkıp bu çocukları katlettiğin için özür dileyeceksin. Sen bizden hesap soramazsın. Sen bu katliamın baş sorumlususun."





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Demirtaş, ''50 bin defa lanet olsun oyunuza da çıkarlarınıza da siyasetinize de'' diye konuştu.



Demirtaş konuşmasında şunları söyledi:



- Orada sınır yok, mayın yok, teller yok. Bu köydekilerle karşı köydekiler akraba. Son bir aydır her gün gidiyorlar. Son bir aydır karakol izin vermiş durumda. 50 ve 100'er kişilik gruplar ger gün katırlarla gidiyorlar.



- 28 Aralık'ta öğlen saatinde devletin karakolunun önünden gidiyorlar. Kaç kişinin gittiğini karakol biliyor. İki yol var, ikisi de karakolun önünden geçiyor. Bunların hepsi tanık anlatımıdır. Alışverişini yapıyorlar, geri geliyorlar. Öğlen geçtikleri iki yol da akşam saatlerine doğru köyün girişinde askerler tarafından kapatılıyor.



İlk köylü grubu köye girmek üzereyken onalra kılavuzluk yapan bir kişi ''Askerler köyü kapatmışlar, bekleyin'' diyorlar. Askerler mallarına el koyarlar diye bekliyorlar. İlk 7 kişilik gruptan sonra 20 kişilik grup daha geliyor.



İlk gruba 200 metre mesafede bekliyorlar. Sonra üçüncü grup geliyor. 18.30 ile 21.30 arasında Heron'dan görüntü aldık diyor Genelkurmay. Bu defa daha uzun bekliyorlar. Askerler orayı terketmiyor çünkü. Daha sonra askerler hiçbir işlem yapmadan ayrılıyor. Bu arada çocuklar da 3 saat boyunca köye 2 km mesafede bekliyor. Bu arada çocuklar aileleri ile görüşüp ''Köyü askerler tutmuş, bekliyoruz'' diye haber veriyorlar.





'Orada kimin olduğunu isim isim biliyorlar'



- Ve savaş uçakları Ankara'nın verdiği talimatla 19'u çocuk 35 kişiyi vuruyor. Gece saat 21.30. Köylüler çocuklarının vurulduğunu anlıyor. Yarım saat sonra olay yerine gidiyorlar. O sırada 112'yi arayıp ambulans istiyorlar. Olaydan 45 dakika sonra ambulans gidiyor.



Yaralıyı ambulans alıyor, kurtarıyor. Saat 22.00 sıralarında devlet orada kimler olduğunu biliyordu. Aradan 24 saat geçtikten sonra 'Onların kim olduğunu araştırıyoruz' demeleri yalandır. Orada sivil olmadığını bilmeme ihtimalleri sıfırdır. Orada kim olduğunu isim isim biliyorlar. Olay duyulduktan sonra bugüne kadar yaşanan acı deneyimler maalesef ki bize göstermiştir ki devlet yaptığı hiçbir katliamı üstlenmiyor. Üstünü örtmeye çalışıyorlar.



- Başbakanlık bütün medya merkezlerini arayıp 'Bu haberi girmeyeceksiniz' deniliyor. BDP bu nedenle olayı sahiplenmiştir, siyasi çıkar için yapılmış bir davranış değildir. Köyler zaten partimize oy vermiş köylerdir. Neyin siyasetini yapacağız. AKP ve devletin tavrı katliam kadar acı olmuştur.



- Bilmeyen de katliamın sorumlusu BDP'dir, Başbakan da BDP'den hesap soruyor sanacak Göstermelik şahlanmayla bize hesap soruytor. Biz senin meşruiyetini tanımıyoruz. Kanlı ellerinin hesabını vereceksin. Haddine değil BDP'den hesap sormak. Çıkıp bu çocukları katlettiğin için özür dileyeceksin. Sen bizden hesap soramazsın. Sen bu katliamın baş sorumlususun. Önce bunun hesabını vereceksin.





Erdoğan ne demişti?



Başbakan Erdoğan Uludere'deki kayıplarla ilgili gelen eleştirilere partisinin grup toplantısında verdiği yanıtta, isim vermeden BDP lideri Demirtaş'ı eleştirmiş ve "Silahlı efendileriniz, ipinizi gevşetmediği sürece tuvalete bile gidemezsiniz" demişti.







