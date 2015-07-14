Demirtaş: Umarım AKP ile yapacağımız koalisyon görüşmesi ile çözüm süreci yeniden canlanır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın AKP ile yapacakları koalisyon görüşmesi öncesi "Umarım AKP ile yapacağımız koalisyon görüşmesi ile çözüm süreci yeniden canlanır" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarın AKP heyetini partimize bekliyoruz. Görüşmede yer alacak AKP heyetinde yer alacak isimlere saygı duyarız. Heyette kim bulunursa bulunsun açık yüreklilikle koalisyon için ne düşündüğümüzü paylaşacağız. HDP, Ortadoğu'daki kaos ortamında kilit rol oynuyor. Aldığımız yüzde 13'lük oyla bize Kürt sorunu ve bölgesel sorunlarda aktif rol almamız için verilmiş oylardır.

Bölgesel düzeyde Suriye ırak olmak üzere barış konusunda partimizin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirecektir.

Seçimler bir kan davası bir kin bırakmaz biz hiç böyle yaklaşmadık. Her sorunu yarın partimizi ziyaret edecek olan Ak Parti heyeti ile bu gönül rahatlığıyla görüşlerimizi belirteceğiz kendilerini dinleyeceğiz. Umut ediyorum yarın yapılacak olan görüşme ile çözüm süreci eskisinden çok daha iyi bir canlanmaya neden olur biz bun hazırız.

Hangi formül kurulursa kurulsun barış zorunludur. Ülkemiz şiddeti değil huzuru hak ediyor. Savaşa, çatışmaya mahkum değiliz.

Araç yakmalar, askerlerin tavırları bizi endişelendirmiştir.

Heyeti gönül rahatlığıyla karşılamaya hazırız."