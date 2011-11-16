-Demirtaş: Tutuklama furyası sürdürülüyor İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin bütün kademelerine yönelik bir tutuklama furyasının yaklaşık 2,5-3 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü savunarak, ''Bu nedenle biz, bu süreci bir yargısal süreç olarak tanımlamıyoruz, bunlar düpedüz darbedir. Bu çerçevede bu pazar günü Kadıköy Meydanı'nda bir miting gerçekleştiriyoruz'' dedi. Demirtaş, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu bileşeni, sol ve sosyalist parti temsilcileriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde bir basın toplantısı düzenledi -''Darbe illa topla-tüfekle olmaz''- AK Parti'ye muhalefet eden bütün kesimlerin Başbakan'ın talimatıyla hedefe konulduğunu, İçişleri Bakanı'nın, bakanların açıklamalarıyla operasyonlara tabi tutulduğunu öne süren Demirtaş, ''Ve bütün bunlar, 'hukuki süreç' adı altında, mahkemeler eliyle yürütülüyor. Bu nedenle biz, bu süreci bir yargısal süreç olarak tanımlamıyoruz, bunlar düpedüz darbedir. Darbe yapmak için illa tankla-topla sokağa çıkmak gerekmiyor, böyle de darbe yapılıyor. Siyasi partilere karşı, bu şekilde hukuğu, kanunları, yasaları alet ederek, darbe yapılabiliyor. Bunu BDP olarak uzun süreden beri yaşayarak görüyoruz'' diye konuştu. İşin trajik yönünün, BDP'nin bu siyasi operasyonlarla ilgili bilgi kirliliğine dair açıklamalarını kamuoyuna yansıtamaması olduğunu belirten Demirtaş, ''Çünkü medya üzerinde çok büyük bir baskı oluşturulmuş durumda. AKP eleştirisinin medyada yer almaması için biliyorsunuz Başbakan eliyle bir sansür, baskı programı uygulanıyor. Bu nedenle bu operasyonları eleştirenler dahi hedefe konulabiliyor'' dedi. Aynı sansürün 1990'larda Tansu Çiller ve Doğan Güreş tarafından çok daha ağır bir biçimde uygulandığını, o dönem Türkiye'nin doğusunda yaşananları Türkiye'nin batısındakilerin öğrenemediğini ve Türkiye toplumunun ikiye bölündüğünü anlatan Demirtaş, bugün yapılanlardan da sonuç alınıyor görünse bile gerçeklerin üstünün asla örtülemeyeceğini, er geç ortaya çıkacağını belirtti. -''Genel yayın yönetmenlerinden özellikle ricada bulunuyoruz..''- Demirtaş, ''Bu kirli, kara propagandaya karşı medyadan, genel yayın yönetmenlerinden özellikle bir ricada bulunuyoruz. Eleştirilecek yönlerimiz BDP olarak mutlaka vardır, ama Başbakan'a yaranma uğruna BDP'ye yönelik haksız, mesnetsiz, hukuksuz saldırı kampanyasından vazgeçin. Çünkü BDP'ye yönelttiğiniz her haksız saldırı yaklaşık 10 milyonluk bir vatandaş kitlesini hedefe koymuş anlamına gelir'' dedi.