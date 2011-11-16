T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Tutuklama furyası sürdürülüyor İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 18:28

-Demirtaş: Tutuklama furyası sürdürülüyor İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin bütün kademelerine yönelik bir tutuklama furyasının yaklaşık 2,5-3 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü savunarak, ''Bu nedenle biz, bu süreci bir yargısal süreç olarak tanımlamıyoruz, bunlar düpedüz darbedir. Bu çerçevede bu pazar günü Kadıköy Meydanı'nda bir miting gerçekleştiriyoruz'' dedi. Demirtaş, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu bileşeni, sol ve sosyalist parti temsilcileriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde bir basın toplantısı düzenledi -''Darbe illa topla-tüfekle olmaz''- AK Parti'ye muhalefet eden bütün kesimlerin Başbakan'ın talimatıyla hedefe konulduğunu, İçişleri Bakanı'nın, bakanların açıklamalarıyla operasyonlara tabi tutulduğunu öne süren Demirtaş, ''Ve bütün bunlar, 'hukuki süreç' adı altında, mahkemeler eliyle yürütülüyor. Bu nedenle biz, bu süreci bir yargısal süreç olarak tanımlamıyoruz, bunlar düpedüz darbedir. Darbe yapmak için illa tankla-topla sokağa çıkmak gerekmiyor, böyle de darbe yapılıyor. Siyasi partilere karşı, bu şekilde hukuğu, kanunları, yasaları alet ederek, darbe yapılabiliyor. Bunu BDP olarak uzun süreden beri yaşayarak görüyoruz'' diye konuştu. İşin trajik yönünün, BDP'nin bu siyasi operasyonlarla ilgili bilgi kirliliğine dair açıklamalarını kamuoyuna yansıtamaması olduğunu belirten Demirtaş, ''Çünkü medya üzerinde çok büyük bir baskı oluşturulmuş durumda. AKP eleştirisinin medyada yer almaması için biliyorsunuz Başbakan eliyle bir sansür, baskı programı uygulanıyor. Bu nedenle bu operasyonları eleştirenler dahi hedefe konulabiliyor'' dedi. Aynı sansürün 1990'larda Tansu Çiller ve Doğan Güreş tarafından çok daha ağır bir biçimde uygulandığını, o dönem Türkiye'nin doğusunda yaşananları Türkiye'nin batısındakilerin öğrenemediğini ve Türkiye toplumunun ikiye bölündüğünü anlatan Demirtaş, bugün yapılanlardan da sonuç alınıyor görünse bile gerçeklerin üstünün asla örtülemeyeceğini, er geç ortaya çıkacağını belirtti. -''Genel yayın yönetmenlerinden özellikle ricada bulunuyoruz..''- Demirtaş, ''Bu kirli, kara propagandaya karşı medyadan, genel yayın yönetmenlerinden özellikle bir ricada bulunuyoruz. Eleştirilecek yönlerimiz BDP olarak mutlaka vardır, ama Başbakan'a yaranma uğruna BDP'ye yönelik haksız, mesnetsiz, hukuksuz saldırı kampanyasından vazgeçin. Çünkü BDP'ye yönelttiğiniz her haksız saldırı yaklaşık 10 milyonluk bir vatandaş kitlesini hedefe koymuş anlamına gelir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24