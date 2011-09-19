Demirtaş: Tutklu vekillerle ve halkla görüşüyoruz

T24 - BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Ekim’de Meclis’e gidip gitmeyecekleri konusunda bu hafta kararlarının netleşeceğini belirtti. Demirtaş karar için mahallelerde halk ile toplantılar yaptıklarını ve tutuklu vekilller ile görüştüklerini dile getirdi.



BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Hasip Kaplan ile birlikte Ankara’ya gitmeden önce Kuzey Irak’ta yapılması düşünülen Ulusal Kürt Konferansı’nın Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani tarafından BDP ve PKK’ya tepki nedeniyle diye iptal edildiği yönündeki haberlere değindi. Demirtaş, ’Ulusal Kürt Konferansı’ bileşenlerinden birinin Irak Kürdistan Demokrat Partisi olacağını anlatırken şöyle dedi:



"Sayın Barzani konferansın hazırlanması konusunda destek sunuyordu. Şu ana kadar konferansın iptal edildiğine ya da yapılmayacağın dair kendilerinden yapılmış resmi bir açıklama yok. Konferans Sayın Barzani’nin tek başına yaptığı bir faaliyet değil. Bütün bileşenleri hep birlikte konferansı gerçekleştiriyorlar, çalışmalar sürüyor. Kendilerinin bu konuda resmi açıklaması olursa ona göre değerlendirme yapacağız. Ama bir sorun sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biraz da süpekülatif şekilde bu haberler yapıldı."





‘Kararı bu hafta vereceğiz'



Demirtaş, Şırnak’ta KCK/TM soruşturmasında aralarında partililerinin de bulunduğu 55 kişinin gözaltına alınmasının BDP’ye yönelik bir operasyon olduğunu belirtirken, 1 Ekim’de Meclis’e gidip- gitmeyecekleri konusunda mahallelerde halk toplantıları yaptıklarını, tutuklu olan milletvekilleri ile görüştüklerini, bu görüşler toparlandıktan sonra karar vereceğini söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu:



"Meclis Başkanı’ndan, hükümetten artık başka bir beklentimiz yok. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kesintisiz bizim açımızdan bir mücadele sürecidir. Meclis’te olsak da dışarıda olsak da mücadele sürecidir. Hangisinin bize, partimize tabanımıza katkı sunacağını doğru analiz ettikten sonra kararımızı vereceğiz. Bu hafta kararımızın şekilleneceğini düşünüyorum. Yeni bir kongre yaptık, yeni bir yönetim oluştu. Yeni yönetimin göreve başlaması nedeniyle belki Sayın Cumhurbaşkanı’na bir ziyaretimiz olabilir. Yani Meclis’e dönme konusunda ziyaret olmayacaktır."





'Sabahat Tuncel'e yapılan işkence'



İstanbul’da dün yapılan eylem sırasında yüzüne biber gazı sıkılan Milletvekili Sabahat Tuncel olayı ile ilgili tepkilerini de dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:



"Bir milletvekiline karşı polis eğer bu kadar pervasızca hukuksuzca hareket edebiliyorsa bu Başbakan’ın verdiği cesaretten kaynaklanıyor. Şimdi Sabahat Hanım polise tokat attı diye kıyameti koparanların ne diyeceğini merak ediyorum. O kahramanlar şu anda nerede?" dedi.



Demirtaş, "Eğer İçişleri Bakanı bu işkenceyi onaylamıyorsa ve kendisini de bir işkenceci olarak tanımlamıyorsa bu olaya ilişkin derhal polisi açığa alması soruşturma başlatmalıdır. Sabahat Hanım ile ilgili soruşturma başlatan yürekli savcılarda bu olayda da polisler hakkında soruşturma başlatarak hukuka inandıklarını göstermelidir, bekliyoruz bunu" diye konuştu.







