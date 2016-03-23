Demirtaş: Türkiye, orman kanunu ile yönetilen ülkeye dönüştü

Newroz kutlamalarının finali için Şırnak’ın Cizre ilçesinde gitmek isteyen HDP, DBP, DTK ve HDP eş başkanlarından oluşan heyetin ilçeye girişine izin verilmedi. Yasağa tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Türkiye tabiri caizse orman kanunu ile yönetilen ülkeye dönüştü” dedi.

Sokağa çıkma yasağının akşamları devam ettiği Cizre’de Newroz’un finali gerçekleştirilecekti. Ancak Şırnak Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen Newroz kutlamaları için Cizre’ye gitmek isteyen heyet İdil’de durduruldu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendilerini izleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cizre ile dayanışma, Newroz sonrasında Cizre’de halk ile buluşmak için bir ziyaret gerçekleştirecektik. Hiçbir yasal gerekçe, hiçbir yazılı belge sunulmuyor. Şırnak Valisi diye birinin sözlü talimatı, emriyle yapılıyor. Tabii ki bu durum anormal midir? Hayır. Ülkenin Cumhurbaşkanı, ‘Mahkeme kararlarını tanımam, saygıda duymam’ diyor. Ülkenin İçişleri Bakanı, ‘Anayasa askıdadır, uygulanmayabilir’ diyor. Oradaki öyle yapınca buradakinin böyle yapması çok normal. İmamları öyle olunca cemaatleri de böyle oluyor bunların” dedi