T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek

"Tekrar bir erken seçim gündeme kolay kolay gelmez"

29 Ekim 2015 10:06

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimine ilişkin olarak, “Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek” dedi.

Demirtaş, Twitter ve Facebook'tan gelen seçmenlerin sorularını yanıtladı. Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konuşmasının başında medya üzerindeki baskılara dikkat çeken Demirtaş, baskıların hukuka aykırı olduğunu söyledi. Partisinin 7 Haziran seçimlerinde iyi bir sonuç aldığını ve 1 Kasım seçimlerinde ise daha iyi bir sonuç alacağını belirten Selahattin Demirtaş, "Bu imkanlarla başarmak kolay değil. Kampanya süresince imkanlarımızı sonuna kadar kullandık. Katliamlara rağmen heyecanımızı yitirmeden, geleceğe dair özlemlerimizi karartmadan çalıştık" diye konuştu. 

Seçimlere 3 gün kaldığını hatırlatan Demirtaş, "Seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkes elinden geleni yapmalı ve sandıklara sahip çıkmalı" çağrısında bulundu.

 

“Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek”

 

"Seçimlerden sonra koalisyon mu kurulur ?", "Aynı sonuç çıkarsa tekrar bir seçim olur mu?" vb. soruları da yanıtsız bırakmayan Demirtaş, bu sorulara "Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek. Tekrar bir erken seçim gündeme kolay kolay gelmez. Biz de sadece muhalefet olmak için seçimlere girmiyoruz. Daha güçlü bir şekilde parlamentoya gireceğiz. Herkesin nefes alacağı, kimsenin kendini öteki hissetmeyeceği bir seçim sonucu umuyoruz" yanıtını verdi.

 

"Neden HDP'ye oy verelim?"

 

Öte yandan seçmenlerin sorularından biri de "Trafolara kedi girerse ne yapalım?" sorusu oldu. Seçmenlerden biri "Neden HDP'ye oy verelim?" şeklinde soru yöneltirken Demirtaş, "HDP, Türkiye'de yaşayan herkesin kendisini özgür hissedebileceği bir modeldir. Her meseleye verilecek cevabımız olduğu için HDP'ye oy verilmelidir"  yanıtını verdi.

Ayrıca partilerinin özgüvenle hareket ettiğini belirterek, "HDP'nin baraj aşmama gibi bir sorunu yok" diyen Demirtaş, kimsenin HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışmaması konusunda uyardı.

 

Seçmeni telefonla aradı

 

Yayın esnasında Hasan Demir adlı bir takipçinin kendisine "Size ulaşmak çok zor gibi" sözleri üzerine Demirtaş, ulaştığı Demir ile canlı yayın ekranında telefonla da konuştu. Demirtaş, Demir ve annesiyle Kürtçe konuştu.

Yaşanan bu durum üzerine izleyici ve takipçilerin büyük bir bölümü Demirtaş'a telefon numaralarını gönderdi. Demirtaş soru-cevapların ardından 1 Kasım seçimlerinde herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

ETİKETLER

demirtaşseçimhdpoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24