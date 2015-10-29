Demirtaş: Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimine ilişkin olarak, “Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek” dedi.

Demirtaş, Twitter ve Facebook'tan gelen seçmenlerin sorularını yanıtladı. Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konuşmasının başında medya üzerindeki baskılara dikkat çeken Demirtaş, baskıların hukuka aykırı olduğunu söyledi. Partisinin 7 Haziran seçimlerinde iyi bir sonuç aldığını ve 1 Kasım seçimlerinde ise daha iyi bir sonuç alacağını belirten Selahattin Demirtaş, "Bu imkanlarla başarmak kolay değil. Kampanya süresince imkanlarımızı sonuna kadar kullandık. Katliamlara rağmen heyecanımızı yitirmeden, geleceğe dair özlemlerimizi karartmadan çalıştık" diye konuştu.

Seçimlere 3 gün kaldığını hatırlatan Demirtaş, "Seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkes elinden geleni yapmalı ve sandıklara sahip çıkmalı" çağrısında bulundu.

“Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek”

"Seçimlerden sonra koalisyon mu kurulur ?", "Aynı sonuç çıkarsa tekrar bir seçim olur mu?" vb. soruları da yanıtsız bırakmayan Demirtaş, bu sorulara "Türkiye bir süre koalisyonla yönetilecek. Tekrar bir erken seçim gündeme kolay kolay gelmez. Biz de sadece muhalefet olmak için seçimlere girmiyoruz. Daha güçlü bir şekilde parlamentoya gireceğiz. Herkesin nefes alacağı, kimsenin kendini öteki hissetmeyeceği bir seçim sonucu umuyoruz" yanıtını verdi.

"Neden HDP'ye oy verelim?"

Öte yandan seçmenlerin sorularından biri de "Trafolara kedi girerse ne yapalım?" sorusu oldu. Seçmenlerden biri "Neden HDP'ye oy verelim?" şeklinde soru yöneltirken Demirtaş, "HDP, Türkiye'de yaşayan herkesin kendisini özgür hissedebileceği bir modeldir. Her meseleye verilecek cevabımız olduğu için HDP'ye oy verilmelidir" yanıtını verdi.

Ayrıca partilerinin özgüvenle hareket ettiğini belirterek, "HDP'nin baraj aşmama gibi bir sorunu yok" diyen Demirtaş, kimsenin HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışmaması konusunda uyardı.

Seçmeni telefonla aradı

Yayın esnasında Hasan Demir adlı bir takipçinin kendisine "Size ulaşmak çok zor gibi" sözleri üzerine Demirtaş, ulaştığı Demir ile canlı yayın ekranında telefonla da konuştu. Demirtaş, Demir ve annesiyle Kürtçe konuştu.

Yaşanan bu durum üzerine izleyici ve takipçilerin büyük bir bölümü Demirtaş'a telefon numaralarını gönderdi. Demirtaş soru-cevapların ardından 1 Kasım seçimlerinde herkesi duyarlı olmaya çağırdı.