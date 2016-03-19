T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Terör saldırısını kınıyorum; hükümet alışmış olabilir, biz alışmayacağız!

"Bizimle konuşmak ve ülkenin sıkıntıları çözmek isteyen herkese kapımız açıktır"

19 Mart 2016 18:30

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da yaptığı konuşmada İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadığını söyledi ve hükümet bu tür patlamalara alışmış olabilir, ama biz alışmayacağız" dedi.

Demirtaş, öğlen saatlerinde partisi tarafından İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması mitingine katılarak burada konuşma yaptı.

Demirtaş, konuşmasına İstanbul Taksim'de meydana gelen canlı bomba saldırısına değinerek başladı. Demirtaş, "İstanbul Taksim'de direkt sivilleri hedef alan bir terör saldırısı oldu. Bir kez daha bunu buradan söylüyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. Hükümet bu tür patlamalara alışmış olabilir, ama biz alışmayacağız" dedi. 

Demirtaş konuşmasını, "Bizimle konuşmak ve ülkenin sıkıntıları çözmek isteyen herkese kapımız açıktır. Diyaloga açığız. Bizimle oturup müzakere etmek isteyenlere kapımız açık hazırız. Biz elimizi barış için uzatmışken, bizim elimize sopayla vurmaya çalışanların elinden sopayı alır kafasına vururuz" sözleriyle sonlandırıldı.

ETİKETLER

demirtaşnewrozvankonuşmaistiklalsaldırı

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı; 5 kişi öldü, 8'i ağır 19 yaralı var!

Saldırıyı IŞİD üyesi S.Y. ya da M.Ö.'den birinin gerçekleştirdiği iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24