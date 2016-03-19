Demirtaş: Terör saldırısını kınıyorum; hükümet alışmış olabilir, biz alışmayacağız!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da yaptığı konuşmada İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadığını söyledi ve hükümet bu tür patlamalara alışmış olabilir, ama biz alışmayacağız" dedi.

Demirtaş, öğlen saatlerinde partisi tarafından İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması mitingine katılarak burada konuşma yaptı.

Demirtaş, konuşmasına İstanbul Taksim'de meydana gelen canlı bomba saldırısına değinerek başladı. Demirtaş, "İstanbul Taksim'de direkt sivilleri hedef alan bir terör saldırısı oldu. Bir kez daha bunu buradan söylüyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. Hükümet bu tür patlamalara alışmış olabilir, ama biz alışmayacağız" dedi.

Demirtaş konuşmasını, "Bizimle konuşmak ve ülkenin sıkıntıları çözmek isteyen herkese kapımız açıktır. Diyaloga açığız. Bizimle oturup müzakere etmek isteyenlere kapımız açık hazırız. Biz elimizi barış için uzatmışken, bizim elimize sopayla vurmaya çalışanların elinden sopayı alır kafasına vururuz" sözleriyle sonlandırıldı.