Demirtaş: Tansiyonu düşük tutmak için çok çaba sarf ediyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "belli güçler tarafından HDP'nin gücünü kırmaya yönelik provokasyon yapıldığını" savunarak, "Yaşanılacak her şeye karşı biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Olayların bizleri ve seçmeni etkilememesi için tansiyonu hep düşük tutmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz" dedi.

Seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, Ağrı'da TSK ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmanın ardından HDP Genel Merkezi'ne yönelik yapılan saldırın AKP'nin ortaya koyduğu siyaset üslubundan kaynaklandığını öne sürdü. "AKP kullandığı hakaret ve hedef gösteren dilden bir an önce vaz geçmelidir" diyen Demirtaş, yaşanan provokasyonlardan seçmenin etkilenmemesi için parti olarak kullandıkları dile dikkat ederek başta hükümet olmak üzere diğer partileri de bu noktaya çekmek istediklerini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Demirtaş şöyle konuştu:

"Seçmeni ve halkımızı yaşanan provokasyonlarla çok tedirgin etmeye gerek yok dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Sürekli büyük provokasyonlar oldu olacak diye seçmeni ve halkımızı kaygılı bir ruh haline sokmamak gerekiyor. Büyük bir coşkuyla, sevinçle herkes bulunduğu alanda secim kampanyasını sürdürsün. Yaşanılacak her şeye karşı biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu tür olayların bizleri ve seçmeni etkilememesi için tansiyonu hep düşük tutmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Kullandığımız dil ve üslupla diğer partileri kendi atmosferimize çekmeye çalışıyoruz. Kullandığımız bu dile karşı hükümet özellikle gerilim yaratacak bir dil kullanıyor. Hakaret dili kullanıyor bizi hedef gösteriyor. AKP bu dilden bir an önce vazgeçmeli."

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın "Temenni ederiz ki halk HDP'yi barajın altında bırakır" sözlerine karşılık cevap veren Demirtaş, "7 Hazirana çok bir şey kalmadı umdukları tutar mı yoksa buldukları ile mi yetinirler göreceğiz. Biraz daha sabretseler barajın ne hala geldiğini görecekler" diye konuştu.

‘Hedef iktidardakiler olmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'nin parlamentoda yer almasını istiyoruz" sözlerine ilişkin, olması gereken söylemin bu olduğunu belirtti. Bir muhalefet partisinin diğer bir muhalefet partisi ile uğraşmasının doğru bir iş olmadığını ifade eden Demirtaş, "Kaldı ki HDP'nin zaten eleştirilecek ne bir yanı ne de bir yanlışı var. Biz tabi ki iktidarı eleştiriyor ve iktidara alternatif olduğumuzu söylüyoruz. Onlar da bunu söylüyorsa iktidarı eleştirmelerinde fayda var. Biz de hükümete karşı bir seçim kampanyası yürütüyoruz CHP'ye karşı değil. CHP'nin de bize karşı bir seçim kampanyası yürütmemesinde fayda var" dedi.

Seçimler yaklaşırken HDP ile birlikte ülkede büyük bir heyecanın yaşandığını aktaran Demirtaş, "Birileri tek millet olacağız, tek dil olacağız diyerek teklikten yana siyaset izleyip teklikte buluşabiliriz derken, biz diyoruz ki, çok olacağız ama birlik olacağız. Türkiye'de yaşanan heyecanın nedeni budur. Karadeniz'den Ege'ye, Trakya'dan Akdeniz'e ve dört bir yanda yaşanan heyecanın nedeni bu birlik duygusudur" diye konuştu.

HDP ile birlikte ezilenlerin artık başı dik şekilde ayağa kalkarak "Biz de varız ülkemizi yönetmeye hazırız" deme noktasına geldiğini aktaran Demirtaş "Türkiye'de işçiden, emekçiden, ötekileştirilenden yana bir güç ortaya çıkıyor ve öylesine bir güç ki Türkiye'nin önümüzde ki 100 yılını belirleyecek. Ortaya çıkan bu fırsatı iyi bir fırsata çevirmek gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa' da ki seçmenin kullanacağı oyun önemine de değinen Demirtaş, 8-31 Mayıs tarihleri arasında herkesin bulundukları alanda ki konsolosluklarda sandık başına giderek oy kullanması gerektiği çağrısında bulundu. Eğer sandık yoluyla var olan düzen değişecekse, herkesin de bu sorumlulukla yaklaşması gerektiğinin altını çizen Demirtaş, Avrupa'dan HDP'ye gelecek 400- 500 bin oyun barajı aşma noktasında büyük bir etkiye sahip olacağını vurguladı. Demirtaş, Avrupa'da başlayan heyecanın sandığa kesinlikle yansımasını istedi.