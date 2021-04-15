Demirtaş’tan, “suçlamalar ve gerçekler” kitapçığı

T24 Ankara

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili davanın 3 bin 530 sayfalık iddianamesindeki suçlamalara, avukatlarının hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi. Demirtaş, 26 Nisan’da ilk duruşması yapılacak dava konusunda, “Kitapçıkta hakkımdaki iddialara ilişkin çarpıcı gerçekleri bulacaksınız. Duruşmada da her zaman olduğu gibi hakikatleri anlatacağız” dedi.

Daha önce yargılama süreçleri ile ilgili geniş bir dosya da hazırlayan Demirtaş’ın avukatları tarafından hazırlanan kitapçıkta, yaşanan olaylar özetlendi ve suçlamalar sıralandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu davalardaki hak ihlalleri ile ilgili verdiği kararların da özetlendiği kitapçıkta, açılan son davanın, Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı, AİHM’nin de Türkiye’yi mahkum ettiği ana davadaki suçlamalar arasında zaten yer aldığının altı çizildi. Kitapçıkta, açılan son davanın iddianamesinde yer alan çelişkiler şöyle sıralandı:

- Demirtaş’ın yaptığı konuşmaların bağlamından kopartılarak verildiği,

- Daha önce suç olarak değerlendirilmeyen sözlerin yeniden suç olarak gösterilmesi,

- Tanık ifadelerinin tutuklama kararından sonra alınması,

- Tanıkların çelişkili beyanlarda bulunmaları,

- Tanıkların tahmin ve yorumlarının olgu olarak ele alınması,

- Demirtaş’a ait olduğu iddia edilen twitter hesabındaki paylaşımların suçlama olarak gösterilmesi. Ancak Demirtaş’ın gerçek hesabının farklı olması. Bunun kanıtlanmasına rağmen savcılığın sahte hesabı esas alması.

Kitapçıkta, kronolojik olarak yaşanan süreçler de anlatıldı. Demirtaş’ın konuşmalarının tamamının izlenebilmesi için kitapçığa karekodlar da konuldu.