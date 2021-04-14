Demirtaş'tan mahkeme heyetine: Hiç değilse bir defa en azından hukuka uygun davranmanızı beklerdik

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşması 6 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının savunma yapmasına izin vermeden reddi hâkim talebi konusunda karar verilmesi için dosyanın 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı dosyası (Kobani dosyayı) ile birleştirme konusunda muvafakat istenmesine karar vererek duruşmayı kapattı.

Bunun üzerine kısa bir söz alan Demirtaş, “Muhtemelen son görüşmemiz olabilir, çünkü gıyabımda karar da kurmuşsunuz sanırım. Resmi kayda geçmiyor şu anda söylediklerim ama yine de bir şeyler söyleyeyim. Mahkemeniz ve heyetiniz 5 yıla yakındır bu davayı sürdürüyor. Hiç değilse bir defa en azından hukuka davranmanızı beklerdik. Birleştirmenin sizde olması lazımdı. Usul ekonomisi dediniz siz, dosyada esas hakkında mütalaa çıkarmak üzeresiniz, ama öbür dosyada daha ilk duruşma dahi yapılmadı. Bir bunu beklerdim doğrusu, keşke bunu yapsaydınız. İkincisi SEGBİS’i kapatmayın, annem babam 1,5 yıldır buraya gelemiyorlar Diyarbakır'da olduklarından, şimdi oradalar. Hiç değilse yargılanıyor olmanın bir hayrını göreyim annem ve babama bu yolla sesimi duyurayım” dedi.

Mahkeme heyeti ise dosya birleştirme kararını, “Hep tarafsızlığımızı yitirdiğimizi düşündünüz, biz de dedik ki yeni bir heyet tarafından yargılansınlar daha çok mutlu olurlar”’ sözleriyle savundu. Bunun üzerine Demirtaş, “Siz de durumun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama hadi öyle olsun” yanıtını verdi.