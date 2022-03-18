Demirtaş'tan kitap önerisi: Hapishanedeki iki değerli arkadaşımdan, iki değerli kitap...

5 yılı aşkın süredir Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iki kitap önersinide bulundu.

Demirtaş, eski HDP Milletvekili İdris Baluken'in yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nde yazdığı üçüncü kitabı "Sincan'dan Edirne'ye Hasbıhal - Namı"nı ve Kobani Davası'nda tutuklu yargılanan eski HDP MYK üyesi Bülent Parmaksız’ın "Hayatı Yeniden Kurmak" adlı kitabını önerdi.

Demirtaş, "Hapishanedeki iki değerli arkadaşımdan iki değerli kitap. Okumanızı öneriyorum. Kitap alamıyorsanız lütfen bana yazın" yazdı.

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