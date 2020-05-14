Demirtaş'tan Kardeş Aile Kampanyası'na destek çağrısı: El ele verelim, dayanışmayı büyütelim

Edirne Cezaevi'nde 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kardeş Aile Kampanyası'na destek çağrısı yaptı.

HDP'nin Koronavirüs salgını nedeniyle dar gelirli ailelerle dayanışmak için başlattığı kampanyaya destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından "Sakın 'ben tek başıma ne yapabilirim ki" diye düşünmeyin. Gerekirse birkaç arkadaşınızla birleşin, kampanyaya öyle katılın. Bu mübarek Ramazan'da el ele verelim, dayanışmayı büyütelim" diye yazdı.

HDP'nin başlattığı kampanyanın detayları partinin internet sitesinde yer alıyor.

Destek vermek isteyenler sitedeki Kardeş Aile Dayanışmacı Formu'nu doldurabiliyor ya da verilen numaraları arayabiliyor.