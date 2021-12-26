Demirtaş’tan Ayhan Bilgen tepkisi: Cevap vermeyi gerekli görmüyorum

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen’in partiden istifası ile ilgili soruya, "Cevap vermek bana düşmez, gerekli de görmüyorum." yanıtını verdi.

Tele 1'den Fırat Yeşilçınar'ın sorularına avukatları aracılığı ile yanıt veren Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

HDP’nin kapatılması durumunda nasıl bir yol izleyeceksiniz?

HDP’nin kapatılması tam bir hukuksuzluk olur. Öyle bir kararın kesinlikle siyasi nedenlerle alındığı algısı kamuoyunda yer eder. Umarım öyle bir karar alınmaz.

Bu, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini de olumsuz etkiler ve siyasete olan inancı sarsar. Ancak eşbaşkanlarımızın da sürekli belirttikleri gibi, siyasi yürüyüşümüz her durumda, yeni yol ve yöntemlerle sürer. HDP seçmenleri demokratik siyasetten vazgeçmeyecek ve kendi alternatifini üretecektir.

Kavala’nın tahliye olma ihtimali yeniden gündeme geldi. Sizin tahliyeniz söz konusu olur mu?

Tahliye veya tutukluluğumuza hakimler değil Saray şürekası karar veriyor. Dolayısıyla biz kimseden tahliye talep etmiyoruz. Çünkü AİHM kararına göre de biz siyasi rehineyiz ve siyasi amaçlarla cezaevinde tutuluyoruz. Cezaevinden, tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi tahliye olursanız aday olacak mısınız?

Partimiz bana hangi görevi verirse hazır olduğumu daha önce de belirtmiştim. Ancak adaylık gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, buna günü geldiğinde HDP yönetimi karar verecektir. Seçim sürecine girilmeden isim veya adaylık yöntemlerini netleştirmek mümkün de değil gerekli de değil diye düşünüyorum.

Ayhan Bilgen geçtiğimiz günlerde istifa etti. HDP’ye dair eleştirileri oldu. Bilgen’in çıkışı ve istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap vermek bana düşmez, gerekli de görmüyorum.

Son ekonomik gelişmeleri tek kelime ile özetleyin desem ne dersiniz?

Dolandırıcılık.

TIKLAYIN | Ayhan Bilgen: HDP'nin daha iyi olmasına yönelik önerilerimi artık tamamen bitiriyorum