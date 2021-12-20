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Ayhan Bilgen: HDP'nin daha iyi olmasına yönelik önerilerimi artık tamamen bitiriyorum

20 Aralık 2021 09:47

Eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "HDP için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca çalışan, büyük bedeller ödeyen insanlara duyduğum saygının bir gereği olarak bugüne kadar yürütmeye çalıştığım eleştiri, tartışma ve özellikle daha iyi olmasına yönelik önerilerimi artık tamamen bitiriyorum" dedi.

HDP’den istifa eden ve yeni bir oluşum için yola çıkan Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

HDP'ye yönelik eleştirileri hakkında Ayhan Bilgen, yaptığı paylaşımına "HDP ile ilgili tartışmayı sonlandırıyorum!" notunu düştü.

Ayhan Bilgen'in açıklaması şöyle oldu:

"HDP için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca çalışan, büyük bedeller ödeyen insanlara duyduğum saygının bir gereği olarak bugüne kadar yürütmeye çalıştığım eleştiri, tartışma ve özellikle daha iyi olmasına yönelik önerilerimi artık tamamen bitiriyorum.

Belli ki yaptığım öneriler, eleştiriler, tartışmalar; tümüyle karalama amacıyla iftira ve kirli kampanyaların aracı haline getirilmek isteniyor.

Herkes layık olduğu şekilde yönetilir."

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