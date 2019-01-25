Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna devam kararı

2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması sona erdi. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğuna karar vererek bir sonraki duruşmayı 24-25 Nisan'a erteledi.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması 3. oturumu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu'nda görülüyor. Demirtaş, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı Demirtaş'ın tutukluluğunun devamını talep etti. Oturumda söz alan Demirtaş, “Tahliye talebinde bulunmuyorum” dedi.

Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 24-25 Nisan'a erteledi.

Demirtaş’ın avukatları ise dava dosyalarının soyut suçlamalardan oluştuğunu, müvekkillerinin haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’ne tutuklama kararına ilişkin itirazda bulunacaklarını belirtti.

“Örgüt kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandası” ve “Suç ve suçluyu övme” suçlamalarının yönetildiği Selahattin Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.