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Demirtaş: Suriye'ye müdahale Başbakan'ın yetkisinde değil

Demirtaş, Başbakan'ın Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili sözlerini değerlendirdi.

27 Temmuz 2012 00:07

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, NTV'ye yaptığı açıklamada Suriye'deki halkı terörist ilan etmek ve ''müdahale ederiz demek Başbakan'ın yetkisinde değildir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Bu bir terörist yapılanmadır, gerekirse müdahale ederiz" demişti.

NTV'ye konuşan Demirtaş'tan Başbakan'ın bu sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, "Orada bulunan tüm halkların meclisleri şu anda yönetime el koymuş durumda. Ordaki halkın önemli kısmı PKK'ya sempati duyuyorsa, bu da o halkın suçlu olduğu terörist olduğu ve müdahale ederiz deme yetkisini Başbakan'a vermez" diye konuştu.

 

'Türk karşıtı görmüyoruz'

 

Demirtaş ayrıca Suriye'nin kuzeyinde yapılanmayı Türk karşıtı görmediklerini dile getirdi. Bölgedeki Kürtler'in bağımsız bir devlet kurma gibi düşünceleri olmadığını da ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şu anda Kürt halkı yaşadığı ülkelerde yaşadığı devletlerle demokratik ilişki geliştirerek sınırların değişmeyeceği bir formülle yaşamak istiyor. Kendi siyasi statü ve yönetme haklarını bu şekilde kullanmak istiyorlar."

 

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