Erdoğan: Suriye'de terör işbirliğine izin vermeyiz, gerekirse müdahale ederiz

Suriye'nin kuzeyinin PKK bağlantılı Kürt grupların eline geçmesini değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir oluşuma 'eyvallah' diyecek halimiz yok, gerekirse müdahale ederiz" dedi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzey bölgesinde bağımsız Kürt grupların kontrolü ele geçirmesiyle ilgili "Bu bir terör yapılanmasıdır, buna izin vermeyiz. Gerekirse müdahale ederiz" dedi.

Bugün Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi toplantısı yapıldı. 2 saat 15 dakika süren toplantıda Suriye'deki son gelişmeler ve PKK'nın ülkedeki faaliyetleri ele alındı.

Başabakan Erdoğan, toplantı sonrası bir televizyon kanalına konuştu ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK ve uzantılarının iş birliğine izin vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye olarak PKK terör örgütüyle PYD'nin Suriye'deki işbirliğine sıcak bakmamız mümkün değil. Buradaki yapılanma oradaki Kürtler'in bir yapılanması olarak değerlendirilemez. PKK terör örgütüyle PYD'nin yapılanmasıdır.

'Eyvallah diyecek halimiz yok'

Bu bizim hassas dengelerimiz arasında yer almaktadır. Bunun değerlendirmesini yapmak durumundayız. Kalkıp da bu oluşuma 'eyvallah' diyecek halimiz yok. Ülkenin kuzeyinde oluşacak bir yapılanma bizim için bir terör yapılanmasıdır. Buna sıcak bakmamız mümkün değil.

Türkiye'nin şu anda kendi bünyesinde sıkıntı oluşturacak bir terör eyleminin eğer bir yeri kaşıyan yapısı bir yerde oluşuyorsa oraya müdahale etmek bizim en doğal hakkımızdır."

Davutoğlu K.Irak'a gidiyor

Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de kaydeden Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun son gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Kuzey Irak'a gideceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hassatiyetlerimizi kendileriyle daha önce de görüştük ama şu anda durum çok farklı bir noktaya gelmiştir" diye konuştu.