Demirtaş, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hakkında açılan 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' soruşturması nedeniyle ifadeye çağırdı.

Dokunulmazlığı kaldırılan Demirtaş daha önce parti olarak ifadeye çağırılmaları halinde savcılığa gitmeme kararı aldıklarını belirtmişti.

HDP Eş Genel Başkanı, "Ben de dahil hiçbir arkadaşımız kendi ayağımızla tıpış tıpış hiçbir şey olmamış gibi savcılıklara mahkemelere gitmeyeceğiz. Bizi ifadeye çağırmak isteyen savcı, hakime şimdiden sesleniyorum ya tutuklama çıkaracaksınız ya yakalama ya zorla getirme" demişti.

Demirtaş hakkında 2 soruşturma daha var

Demirtaş daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla da ifadeye çağırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında yaşanan uzlaşı ve toplumsal dayanışma çerçevesinde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı davaları geri çekmişti. Ancak Erdoğan bu duruma HDP'li milletvekillerinin dahil olmadığını söylemişti.

Anayasaya eklenen geçici maddeyle Meclis'te fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının tek seferliğine kaldırılmasının ardından hakkında fezleke hazırlanan milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.