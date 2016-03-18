Demirtaş: Size vasiyetimiz; biz cezaevine girersek dışarıyı hapishane haline getirmelerine izin vermeyin

Tunceli’de, Newroz programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlık tartışmalarına değinerek, cezaeviyle terbiye edilmek istendiklerini vurguladı. Demirtaş, ''Size vasiyetimiz biz içeride olursak dışarıyı cezaevi haline getirmelerine izin vermeyin. Direnişten, dik duruştan asla taviz vermeyin'' dedi.

Tunceli’deki Newroz kutlaması, Seyit Rıza meydanında yapıldı. Yürüyüş yapılmaması ve ateş yakılmaması şartıyla izin verilen kutlamaya, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Eş Başkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendilerinin cezaevi ile tehdit edilmeye çalışıldığını belirterek, “Ama olur da bu çılgınlığı yaparlarsa size sadece bir vasiyetimiz olabilir. Siz nasıl korkmadan dimdik direndiniz, biz de cezaevine öyle gireriz. Başımız dimdik, onurla, gururla gireriz. Asla yüzümüzde korkuyu göremeyecekler. Tereddüdü göremeyecekler gözlerimizde. Size vasiyetimiz biz içeride olursak dışarıyı cezaevi haline getirmelerine izin vermeyin. Direnişten, dik duruştan asla taviz vermeyin. Zindanla dışarısını özgürleştirene kadar nerede olursak olalım bu can bu tende olduğu müddetçe bütün yoldaş ve arkadaşlarımızla sonuna kadar direneceğiz. Faşizme teslim olmak boyun bükmek yok bunu böyle bilecekler.”