Demirtaş: Siyasetin bunca kirlendiği zamanda sen bir pırlantasın HDP

3 yıl 11 aydır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kuruluşunun sekizinci yılı için paylaştığı mesajda, "Siyasetin bunca kirlendiği zamanda sen bir pırlantasın HDP. İstedikleri kadar çamur atsınlar, sen en değerlimizsin" dedi.

HDP, sekizinci kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Kuruluş yıl dönümü için Twitter hesabından mesaj paylaşan Demirtaş, şunları yazdı:

"Siyasetin bunca kirlendiği zamanda sen bir pırlantasın HDP. İstedikleri kadar çamur atsınlar, sen en değerlimizsin.

Eski HDP Eş Genel Bakanı Demirtaş, İyi ki doğdun HDP. Nice yıllara..."

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