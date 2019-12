-Demirtaş: Siyasetçiler bu ölümleri durdurmakla sorumludur DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Toplumun bütün sorunlarını çözmekle, çözüm önerilerini üretmekle sorumluluk mevkisinde bulunan siyasetçiler, bütün bu ölümleri durdurmakla sorumludur'' dedi. Demirtaş, Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son grup toplantılarından bu yana Batman, Yüksekova, Siirt, Ankara ve Şemdinli'de yaşanan çatışmalarda ve saldırılarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, ailelere baş sağlığı dilediğini belirtti. Bütün ölüm ve acıları yüreklerinde paylaştıklarını, söz konusu acı olunca hiçbir ölüm arasında bugüne kadar fark gözetmediklerini anlatan Demirtaş, üzüntü duyarken, ölenin de öldürenin de kimliğine bakmadıklarını kaydetti. Ölümlerin sarsıcı ve üzüntü verici olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: ''Savaşı durdurmaya çalışan, savaşın bu kanlı faturası içerisinde sivil ölümlerine, bebek ölümlerine dair sözümüz de olmalıdır. Toplumun bütün sorunlarını çözmekle, çözüm önerilerini üretmekle sorumluluk mevkisinde bulunan siyasetçiler bütün bu ölümleri durdurmakla sorumludur. BDP olarak bu sorumluluktan asla imtina etmedik. Asla bizi ilgilendirmez de demedik, asla bu savaş durmuyorsa bizim de bundan eksikliğimiz vardır demekten çekinmedik. Her siyasi odaktan da bu yaklaşımı bekledik. Başta hükümet olmak üzere, herkesten bu yaklaşımı bekledik. Savaşı durdurabilmenin ilk yolu savaşı durdurma konusunda samimi istektir. Bunu halkla açıkça paylaşmaktır. Bu nedenle 'savaşı durduramıyoruz' diye sivil ölümlere de asla ama asla tahammül göstermeyeceğiz. Anne karnında daha dünyaya gelmeden bebeklerin savaş mağduru olduğu bir toplumda eğer bizler bütün gücümüzle savaşı durdurmaya çaba göstermezsek burada sorgulayacağımız ilk şey insanlığımızdır. Bu trajedileri özellikle 90'lı yıllarda her gün defalarca tattığımız bu acıları, bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin en acil sorunu barış meselesidir. Elbette ki barışı en çok biz isteyeceğiz ve savunacağız. Çünkü eğer biz bu acıları durdurma konusunda daha fazla çaba sarf etmezsek, bu savaşı dayatanlar bu savaştan kendine her türlü çıkarı, her türlü rantı elde etmeye çağıranlar bizim acılarımıza karşı anlayışlı olmayacaktır.'' -''Biz akil adamlar önerisine açığız''- Demirtaş, yaşanan her ölümün bütün Türkiye'nin acısı olduğunu, böyle bakılması halinde barış konusundaki bütün adımların atılmış olacağını belirterek, ''bu ölümleri yeniden savaş kışkırtıcılığına dönüştürmek yerine, Başbakan başta olmak üzere bütün siyasi partiler ve liderler 'o ölümlerde bizim sorumluluğumuz ne kadardır', onu tartışmalıdır. Barış elle tutulur kadar yakınken, barışı getirmediğimiz için özür dilemeliler. Topu başka yere atmamalılar'' dedi. Çözüm için müzakereye hazır olduklarını ve Kürt sorununda bir muhataplık sorunu olmadığını ifade eden Demirtaş, ''Ama karşımızda da verdiği sözü tutabilen kendi içerisinde tutarlı, birbirinin ayağını kaydırmak ve iktidar mücadelesi yerine, bu soruna endekslenmiş kilitlenmiş tek bir muhatap istiyoruz. Biz akil adamlar önerisine açığız. CHP de böyle bir komisyonun öneminden söz ediyor, destek vereceğini söylüyor. Biz de desteklemeye hazırız'' diye konuştu.