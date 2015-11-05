Demirtaş: Silahların tümüyle devreden çıkacağı bir atmosfer istiyoruz; başkanlık konusunda tutumumuz aynı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in "Başkanlık dahil her türlü modeli tartışabiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, “Türkiye’ nin yeni Anayasa'ya ihtiyacı var. Tartışmanın başkanlık sistemi üzerinden yapılması yanlıştır. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle, güçlendirilmiş yerinden yönetim istiyoruz. Başkanlık tartışması konusunda tutumumuzu değiştirecek hiçbir şey görmüyorum” dedi.

Diyarbakır'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Çözüm süreci ile ilgili parlamento çözüm sürecini gündemine almalıdır. Silahların tümüyle devreden çıkacağı bir atmosfer istiyoruz. Çatışma ortamında partiler seçimde elbette etkilendi. Ancak biz çatışma ve hendeklerin olduğu yerden değil batıda oy kaybettik. Tespitlerimize göre HDP seçmeni sandığa gitmedi. Çözüm süreci konusunda CHP'nin insiyatif alması lazım. Karnından konuşarak değil projesini ortaya koymalı” dedi.