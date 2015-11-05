T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Silahların tümüyle devreden çıkacağı bir atmosfer istiyoruz; başkanlık konusunda tutumumuz aynı

"Tespitlerimize göre HDP seçmeni sandığa gitmedi"

05 Kasım 2015 14:02

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in "Başkanlık dahil her türlü modeli tartışabiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, “Türkiye’ nin yeni Anayasa'ya ihtiyacı var. Tartışmanın başkanlık sistemi üzerinden yapılması yanlıştır. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle, güçlendirilmiş yerinden yönetim istiyoruz. Başkanlık tartışması konusunda tutumumuzu değiştirecek hiçbir şey görmüyorum” dedi. 

Diyarbakır'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Çözüm süreci ile ilgili parlamento çözüm sürecini gündemine almalıdır. Silahların tümüyle devreden çıkacağı bir atmosfer istiyoruz. Çatışma ortamında partiler seçimde elbette etkilendi. Ancak biz çatışma ve hendeklerin olduğu yerden değil batıda oy kaybettik. Tespitlerimize göre HDP seçmeni sandığa gitmedi. Çözüm süreci konusunda CHP'nin insiyatif alması lazım. Karnından konuşarak değil projesini ortaya koymalı” dedi.

ETİKETLER

demirtaşsilahlarçözüm sürecibaşkanlıkyeni anayasaakpak parti1 kasımhdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24