Demirtaş, SEGBİS ile mahkemeye katılmayı reddetti; dava Aralık'a ertelendi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkemeye gelerek ifade vermek istediği için SEGBİS'e çıkmayı reddetti. Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya mahkemede bulunması yönündeki talebin esas hakkındaki savunması ve son savunmasından önce değerlendirilmesine karar vererek, davayı Aralık ayına erteledi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cizre'de ilan edilen "sokağa çıkma yasakları" nedeniyle 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da İMC TV'ye yaptığı konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması Diyarbakır 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Demirtaş duruşma salonunda savunma yapmak istediği için SEGBİS'e çıkmadı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmayı, HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp, İsviçre'den gelen Yeşiller Partisi Parlamento Grup Başkanı Balthasar Glattli, Zurih Belediye Başkanı Temsilcisi Manuele Honogger Heller'un bulunduğu siyasetçi, yazar ve gazetecilerden oluşan heyet de izledi. Bir önceki duruşmada kurulan ara kararla Meclis'ten istenen ve dava dosyasına gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, Avukat Mehmet Emin Aktar söz aldı. Aktar, Demirtaş hakkında Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bu mahkemede görülen dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verilmesini talep etti.

Ardından söz alan Avukat Mahsuni Karaman ise müvekkili Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada mahkemeye gelerek savunma yapmak istediği, SEGBİS üzerinden ifade vermeyeceğine dair dilekçe verdiğini hatırlattı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, SEGBİS ile savunma yapılmasına ilişkin içtihat niteliğinde emsal bir karar verdiğini ifade eden, bu kararla sanıkların duruşmaya katılarak savunma yapmasının adil yargılama için önemli olduğunu vurguladı. Karaman, Demirtaş'ın mahkemeye gelerek savunma yapması ve delilleri burada tartışması için bir sonraki duruşmada mahkemeye getirilmesini istedi.

Müvekkili hakkında yaptığı aynı konuşmadaki sözleri nedeniyle İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldığına dikkat çeken Karaman, iddianameyi hazırlayan savcılar ve hakimlerin bu konuşma nedeniyle farklı mahkemelerde dava açıldığından haberdar olmadığını söyledi. Karaman, müvekkili Demirtaş'ın yaptığı konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında olup olmadığının belirlenmesi için mecliste yaptığı konuşma ve bu dava dosyasında yer alan konuşmanın uzman bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan hakim, Meclis'in mahkemeye gönderdiği Demirtaş'ın HDP grup toplantısı konuşmalarının yazıya dökülmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya mahkemede bulunması yönündeki talebin esas hakkındaki savunması ve son savunmasından önce değerlendirilmesine karar vererek, davayı Aralık ayına erteledi.