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Politika

Demirtaş: Seçime eş cumhurbaşkanı adayıyla katılmayı istiyorduk

Demirtaş: YSK en azından bu çalışmaya izin vermiş olsaydı bir kadın, bir erkek olarak eş cumhurbaşkanı adayıyla yarışa katılmayı arzu ediyorduk ama sistem ona da müsaade etmedi

25 Temmuz 2014 15:04

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Maalesef ilk defa halkın seçeceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kadın aday çıkaramadık. Hepimizin öz eleştirisidir. Bir sonraki seçimde mazeretsiz giderilmesi gereken bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından düzenlenen, "Kadın örgütleri cumhurbaşkanı adaylarıyla buluşuyor" etkinliğine katıldı.

"Kampanyanın ilk gününden bu yana ortaya koyduğumuz doğru bir tespit var ki; bu seçim sürecinin en büyük eksiği kadın adayın olmamasıdır" diyen Demirtaş şunları söyledi:

"Maalesef ilk defa halkın seçeceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kadın aday çıkaramadık. Hepimizin öz eleştirisidir. Bir sonraki seçimde mazeretsiz giderilmesi gereken bir durumdur. Bu eksikliğe rağmen üç aday içinde en azından kadın özgürlük mücadelesi yürüten bir gelenekten gelen aday olarak bu görev bana düşerdi. Bizler belki yasalar elverse, YSK en azından bu çalışmaya izin vermiş olsaydı bir kadın, bir erkek olarak eş cumhurbaşkanı adayıyla yarışa katılmayı arzu ediyorduk ama sistem ona da müsaade etmedi." 

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