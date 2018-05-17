Demirtaş: Seçim yoğunluğundan dolayı duruşmaya katılamayacağım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 5. celsesine seçim çalışmalarını gerekçe göstererek katılmadı.

Şeyma Ulusoy'un Sözcü'de yer alan haberine göre, Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan davaya Selahattin Demirtaş'ın avukatları katıldı. Edirne F tipi cezaevinde olduğunu ve savunmasını tam olarak hazırlayamadığını gerekçe gösteren Demirtaş, mahkemeye mazeret dilekçesi yolladı.

Mazeret dilekçesindeki ‘seçim çalışmalarından dolayı duruşmaya gelemediği' hususu dikkat çekti.

Ardından sanık avukatı, HDP Cumhurbaşkanı adayı olan vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişki süreci daha önce de izah ettiklerini belirterek; “Dokunulmazlığın kaldırılması parlamento kararı ile olması gerekir. Yürütmenin bu konuda bir karar alarak dokunulmazlığı kaldırması Anayasa'ya aykırıdır. Bu durumun yürütmenin onayına hiçbir şekilde sunulmaması gerekir. Bu sebeple daha önce talep ettiğimiz hususun kanuna uygun şekilde verilmesine istiyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz celselerde sanık avukatları davanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Mahkeme, sanık avukatlarının Anayasa'ya aykırılık hususundaki taleplerinin reddine karar verdi. Demirtaş'ın mazeret dilekçesini kabul eden mahkeme, bir dahaki celsede hazır bulunması halinde savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.