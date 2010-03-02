Demirtaş: Seçim barajı kırmızı çizgimiz

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'Ergenekon avukatları için bir şey yapılacak m?'

'CHP, Başbakan hakkında gensoru verebilecek mi?'

Demirtaş, partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada, AKP iktidarının demokratik muhalefeti, ılımlaştırıp, sisteme entegre etmeyi başardığını öne sürdü. Selahattin Demirtaş, şöyle devam etti:''8 yıllık AKP iktidarı döneminde 'biz 28 Şubat zihniyetini bitirdik' diyenler sakın 28 Şubat'ı profesyonelce uygulamış olmasınlar? Birileri uyanmaz ise 28 Şubat bin yıl yaşayacak.Eğer darbe tehdidi kökünden kazınmak isteniyorsa, sadece generalleri tutuklayarak, iktidarınıza yönelik darbe tehdidini bertaraf ederek bunu gerçekleştiremezsiniz. Yeni bir anayasa, Milli Güvenlik Kurulu'nun feshi, zorunlu askerliğin kaldırılması, ordunun harcamalarının denetime açılması konularına dokunmadan darbe tehdidini bu ülkeden yok edemezsiniz. AKP, şu anda darbe zihniyetiyle mi uğraşıyor, yoksa sadece kendisine yönelen darbe tehdidiyle mi uğraşıyor?''Ergenekon zihniyeti ile her alanda hesaplaşılması gerektiğini anlatan Demirtaş, şunları söyledi:''Eğer birileri darbe planlamışsa, bunun siyasi ayağının da ortaya çıkarılması gerekir. Siyasetteki iş birliği odakları kimlerdir, onların da ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunları bilmek toplumun hakkıdır. Madem istihbarat örgütleri, güvenlik örgütleri Hükümetin emrinde çalışıyor, o halde ellerindeki bilgileri Ergenekon savcılarına versinler. Bizlerin en küçük barış konuşmasına soruşturma açıp fezleke gönderen cesur savcılara sesleniyorum: Ergenekon terör örgütünün faaliyetleri içinde bulunan milletvekillerinin fezlekelerini ne zaman Meclis'e göndereceksiniz?Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı; 'Ergenekon terör örgütünün avukatıyım' diyenler, o darbe hazırlıklarının içinde bizzat bulunan siyasetçilerle ilgili, partilerle ilgili herhangi bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Sayın Baykal, utanmadan, sıkılmadan partimizi terörle iş birliği içinde olan gruplar olarak tanımlayacak. El insaf...Hükümetsiniz, açıklayın elinizdeki bilgileri. Ergenekon savcılarına ulaştırın o bilgileri. Ne varsa ulaştırın. Bizimle ilgili ne varsa, CHP ile ilgili, CHP'nin bazı milletvekilleri ile ilgili ne varsa elinizde, Ergenekon savcılarına ulaştırın. Bakalım, kim terörün destekçisidir. Ortaya çıksın.''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Çankaya Köşkü'nde yaptıkları toplantıya da değinen Demirtaş, ''O sırada, İstanbul'da adliyede devam eden soruşturmayla ilgili zirve gerçekleştirdiler. Toplantıda, paşaların tutuklanmalarına gerek olmadığı kararı çıktı. Sayın Baykal, yaptığı açıklamada, burada pazarlık yapıldığını kabul ediyor. Bu tahlili yapıyor ama bundan rahatsızlık duyduğunu ifade etmiyor. Neden? Çünkü orada serbest bırakılanlar, Habur'da serbest kalanlar gibi halk çocuğu değil. CHP, Sayın Başbakan hakkında bir gensoru verebilecek mi?'' diye konuştu.Anayasa değişikliği konusunda düşüncelerini açıklayan Selahattin Demirtaş, seçim barajı ve partilere Hazine yardımı konularının, partilerinin kırmızı çizgilerini oluşturduğunu ifade etti. Demirtaş, seçim barajının düşürülmesi, Avrupa standartlarına çekilmesi gerektiğini, aksi halde bunun adil bir seçim olamayacağını savundu. Demirtaş ayrıca, Hazine yardımının beli partiler arasında bölüştürülmesinin de seçim çalışmalarında haksız rekabeti doğurduğunu söyledi.