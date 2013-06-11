Demirtaş: SDP'nin hedef alınması tesadüf değil

Barış ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantısında konuşan Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, Başbakan'ın kendisine oy vermeyenleri düşman ilan ettiğini söyledi.



BDP Grup Toplantısı Selahattin Demirtaş' ın konuşmasından satırbaşları ve ayrıntılar;



Öyle çapulcu diyerek küçümseyerek bu işi tanımlayamazsınız. Ülkenin tek çapulcu tarafından yönetilmesindense üç beş çapulcu tarafından yönetilmesi daha demokratiktir. Sadece kendine Müslüman, kendine demokrat anlayış ülkenin tamamını kucaklayamaz.

Başbakan kendisine oy vermeyenleri düşman ilan etme noktasına gelmiştir.

Hükümetin 15 günlük pratiği demokrasiden bir şey anlamadığını ortaya koymuştur. Siz sadece kendi hassasiyetlerinizi dikkat alıp kürsülerde mikrofonlarda kendi hassasiyetlerinizden söz ederseniz siz zaten ülkenin tümünün Başbakan'ı olmazsınız



Gezi Parkı vesile olmuştur. Üçüncü Köprü ile ilgili temeli attınız. İstanbullular bunu istiyor dediniz. Ben size kısa metin okuyayım. Üçüncü Köprü İstanbul için cinayettir. kuzey bölgemizdeki ağaçların katledilmesi diye birşey değildir.



Gençleri alkolden uzak tutacağız ayağına gaz bağımlısı yaptınız.



Benim tavsiyem gençleri anlamaya çalışın empati yapın kasıntıyı bırakın. Başbakan olarak şort tişört giyip Gezi Parkına gidin.



Gençlerin derdi içki falan değil. Orada Müslüman gençlik de var. Siz panzerlerden fıçı bira da sıksanız zemzem suyu da sıksanız özgürlük anlayışını ortadan kaldıramazsınız.



Halktan daha güçlü güç yoktur. Nice diktatörler, kralleri padişahlar halklara karşı büyük güçlerle savaş yürüttüler ama sonra geri çekilmek zorunda kaldılar. Su akar yatağını bulur. Bugün Taksim'de sabah saatlerinde başlayan müdahalenin devrimci ilerici gruplardı. Özellikle SDP'nin hedef tahtası haline getirilmesi oyunun parçasıdır.



SDP'nin bu şekilde günah keçisi haline getirilmesi tesadüf değildir. Bugün HDK sözcülerinin bileşenlerin Taksim'de hedef haline gelmesi de tesadüf değildir.

İnsanlar gezi olsun diye Gezi Parkı'nda durmuyor. Sayın Başbakan bunların taleplerinin ne olduğu belli değil diyor. Özgürlük istiyorlar. Biz çok çektik diyorsunuz. Bir zamanlar birileri başörtülere paçavra diyorlardı şimdi siz çıkıyorsunuz çapulcu diyorsunuz.



Bu nasıl empatidir?



Erdoğan'ın yaptığı mitinglerin amacı nedir? Parti içi sorunsa yeme yedirtme meselesi Ak PArti bahçesinde yağın mitingi. Halkı buna karıştırmayın. Türkiye'nin yüzde 100'ü özgürlük istiyor. İnsanların onur ve haysiyeti ile oynayamazsınız.



Bu söylem ve politikayla Türkiye'nin demokrasi ile buluşması fırsatını kaçırmış olursunuz. Pişman olmak istemiyorsanız demokratik adımları atmalısınız.



Başbakanlık baki değildir. Özel Yetkili Mahkemeler gün gelir sizi yargılar. Keşke Başbakan'ken bunu kaldırsaydım dersiniz.

Müzakerelerde kritik aşamaya geldik. Birinci aşama çatışmaların sonlanması sağlandı. 2 ayda bir zorla heyetler gidiyor. bu iş sihirbazlıkla olmaz. Savaşın durmuş olması muzaam kazanımdır. Peki şimdi yarattımız barış ortamının üstüne demokrasiyi inşa etmeyeceksek bunu nasıl kalıcı hale getireceğiz?