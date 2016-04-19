Demirtaş: Saray'daki zat ve stajyeri iddialarını ispatlarsa istifa edeceğiz; onlarda istifa edecek haysiyet var mı?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin dokunulmazlık teklifiyle ilgili olarak, "Biz dokunulmazlık zırhı arkasına sığınan milletvekilleri değiliz. Anayasa teklifimiz duruyor, desteklemek isteyen desteklerse, bizim teklifimizi çıkarabiliriz" dedi. "AKP’nin teklifi tam bir kurnazlık. Mevcut dosyalarla ilgili tek bir tartışma yapılmadan, kümülatif olarak kaldırılacak. Kimin için kaldırılacağı da belli... HDP için. Bunu şevkle, heyecanla bangır bangır anlatıyorlar. Amaç HDP’lileri linç ettirmek" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Biz ne yapmışız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan topluma aleni şekilde yalan söyleyerek algı yarattılar. 'Milletvekilleri araçla silah taşıdılar' diyor. Uyduruk iki gazetenin yalan haberinden başka bir şey yok. Savcının böyle bir iddiası yok. İspatlayın, 59 milletvekil istifa edeceğiz. İspatlayamazsanız hem saraydaki zat, hem stajyerine sesleniyorum. Sizde istifa edecek haysiyet var mı?" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Dokunulmazlıklar görüşülecek. Biz dokunulmazlık zırhı arkasına sığınan milletvekilleri değiliz. Anayasa teklifimiz duruyor, desteklemek isteyen desteklerse, bizim teklifimizi çıkarabiliriz. Ne diyoruz? Milletvekilleri kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlık sahibi olmasın diyoruz. Hırsızlık mı yaptık? Biz yapmadık da yapanlar var, hemen soruşturma açılsın. Vatandaş araç kullanırken 90 yapsa ceza yiyor. Milletvekili 190’la yakalanıyor, polis özür diliyor. Senle ne farkımız var? Bana da soruşturma açılsın, biz bundan korkmuyoruz ki. İhaleye fesat mı karıştırıldı. Soruşturma açılsın. Kürsü dokunulmazlığını koruyalım, gerisini kaldıralım. Yargıtay’da yargılansın diyoruz. Türkiye gibi yargının tam anlamıyla bağımsız olamadığı bir ülkede suistimal olmasın diyoruz.

"Tam bir kurnazlık"

AKP’nin teklifi bu mu? Tam bir kurnazlık. Mevcut dosyalarla ilgili tek bir tartışma yapılmadan, kümülatif olarak kaldırılacak. Kimin için kaldırılacağı da belli... HDP için. Bunu şevkle, heyecanla bangır bangır anlatıyorlar. Amaç HDP’lileri linç ettirmek. Biz ne yapmışız? Şunun dışında bir şey yok. Cumhurbaşkanı ve Başbakan topluma aleni şekilde yalan söyleyerek algı yarattılar. 'Milletvekilleri araçla silah taşıdılar' diyor. Uyduruk iki gazetenin yalan haberinden başka bir şey yok. Savcının böyle bir iddiası yok. İspatlayın, 59 milletvekil istifa edeceğiz. İspatlayamazsanız hem saraydaki zat, hem stajyerine sesleniyorum. Sizde istifa edecek haysiyet var mı? Biz istifa ederiz, hazırız.