Demirtaş: Sandıkta yenemediklerini katliamla yok etmeye çalışıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Cizre’yi Amed’i Dersim’i, sandıkta yenemediklerini katliamla yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılan 23’ncü Uluslararası Kürt Kültür Festivali’nde konuştu.

Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Cizre’yi, Amed’i, Dersim’i sandıkta yenemedikleri için, halkın iradesiyle baş edemedikleri için şimdi katliamla boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

- Yenildiler bir kez daha yenilecekler. bir kez daha sandığa gömerek ona haddini dersini bildirerek savaşta medet ummak neymiş göstereceğiz.

- 1 Kasım’da da sandıklar açıldığında bir zafer sözü daha veriyoruz.

- Türkiye’de hem devlete hem parlamentoya seçim sonuçlarına el koyarak darbe yapmış olan saray anlayışına karşı büyük bir ders vermenin fırsatıdır 1 Kasım.

- Diyorlar ki HDP terörle arasına mesafe koysun asıl siz terörle aranıza mesafe koyun, IŞİD’le aranıza, silahla aranıza mesafe koyun. Silahlara sarılan sizsiniz.

- Sizler anneler olarak barış isteyen o yüreklerinizle ‘Êdî bese’ derseniz o asker polis anneleri daha fazla isyan edin, biz savaş istemiyoruz. savaş isteyenler Ankara’da oturanlardır.