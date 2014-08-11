Selahattin Demirtaş: Kimse tek adamdan korkmasın

Başbakan Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olurken, yüzde 9,7 oranında oy alan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Kimse tek adamdan korkmasın, 'ben tek adamım' diyenlerin karşısında ezilenlerin ve halkların yanında 'tek adam'a karşı biz varız" dedi.

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, resmi olmayan sonuçların ardından Diyarbakır’da basın toplantısı söyledi.

Demirtaş’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Büyük bir mücadele verdik. Umut ediyorum ki, sonuçlar hayırlı olacaktır. Tüm Türkiye halklarına barış, özgürlük ve demokrasi getirmesini ümit ediyorum.

HDP ve bizi destekleyen tüm dostlarımıza, gerçek aydınlık adına umut yaratmak istedik. Cumhurbaşkanlığı seçimi de bunun için güzel bir fırsat oldu.

Ortaya koyduğumuz temel ilkeler Türkiye’nin her yerinde bir karşılık bulmuştur. Vermek istediğimiz mesaj Türkiye’nin her yerine ulaşmıştır ve Cumhurbaşkanlığı kampanyamız hedefine ulaşmış, önemli bir çıkış ve başarı yakalamıştır.

Bizler HDP olarak, bundan sonraki aşamalarda da bundan sonra savunduğumuz bütün ilkeleri, ortak geleceği daha güçlü ve ısrarlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Yarından başlayarak partimizi büyük bir kitle partisi haline getirmek en büyük hedefimiz olacak.

Bütün kimlikler ve bütün inançlarla bir arada emekten yana, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana bir gelecek kurma kararlılığı gösterdik.

Bu seçim sıradan bir seçim değildi. Çok büyük dezavantajlarla adil olmayan, eşit olmayan bir yarışta büyük zorluklarla halka bu mesajları vermeye çalıştık.

Bir tarafta devletin bütün imkânlarını fütursuzca kullanan, ayrıştırıcı, kimlikleri, mezhepleri meydanlarda yuhalattıran bir aday, bir tarafta ilkelerle hareket eden bir çizgi v ardı. Bu çizgi Türkiye’nin her yerinden oy almıştır, destek almıştır.

Önümüzdeki dönem Türkiye’nin temel siyasetini bu çizgi belirleyecektir. Halkın adayı olmaya aday tek çizgi ve tek ilkeler manzumesi bizim ortaya koyduğu duruş olmuştur.

Eminim ki bize oy vermeyi arzulayan nice milyonlar bu seçimde olmasa da bir sonraki seçimde oy vermeyi kararlaştırmıştır.

Bu yürüyüş bu seçimle sıçramaya dönüşmüş durumdadır. Elde ettiğimiz sonuç oran itibarıyla hedeflerimize yaklaşık bir orandır. Sandıklar ilk başlarda büyük bir hızla sonuçlanırken, yaklaşık 45 dakikadır yüzde 2’de tıkanıp kalmıştır.

Sonuçlar bir türlü elimize ulaşmıyor. YSK resmi sitesinde oranımız yüzde 9,7 olarak görülmektedir. 45 dakikadır Anadolu Ajansı’nın yüzde 98’lik sandık açılma oranının neden takılıp kaldığını araştırıyoruz.

Sandıklar 45 dakikadır yüzde 98'de takılıp kaldı, neden sandıklar açılmıyor, şaibe ve hile mi var? Her yerden şikâyet geliyor, gerekli yerlerde itirazlarımızı gerçekleştireceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Türkiye’nin işçi emekçi kesimi, yoksul kesimi bu seçimle birlikte yeniden siyaset sahnesinde “biz bütün ezilenlerle birlikte varız” demeyi başarmıştır. Ezilen, emekçi kadınları da kutluyorum.

Kimse tek adamdan korkmasın, "ben tek adamım" diyenlerin karşısında ezilenlerin ve halkların yanında "tek adam"a karşı biz varız.