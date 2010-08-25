-DEMİRTAŞ: REFERANDUMDA BOYKOTTA KARARLIYIZ MARDİN (A,A) - 25.08.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Referandumda boykotta kararlıyız, geri atmayacağız'' dedi. Demirtaş, partisince Saraçoğlu mahallesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, referandumun Türkiye'ye demokrasi getirmeyeceğini ileri sürdü. Barış isteyenlerin referandumda sandığa gitmemesi gerektiğini savunan Demirtaş, ''Boykot bizim özgür irademizin sesidir. Bizim boykot kararımız bu ülkeye barış getirebilmek içindir. Biz ırkçılığı savunmadık, savunmayacağız. Biz yeni bir anayasaya 'hayır' demiyoruz. Referandumda boykotta kararlıyız. Bir santim bile geri adım atmayacağız. Bu yolun sonu özgürlüktür'' dedi. Konuşmasında, var olan sorunun ancak konuşularak çözülebileceğini ifade eden Demirtaş, sunları kaydetti: ''Hükümet geri adım atmamalıdır. MHP'nin CHP'nin saldırıları karşısında geri adım atmamalıdır. Konuşmak, diyalog onurlu bir davranıştır. Eğer Başbakan bu sorunu diyalogla çözerse bütün Türkiye alkışlayacaktır onu. Başbakan'dan geri adım atmamasını bekliyoruz. Kanla, savaşla, şiddetle, silahla Kürt sorunu çözülmez. Bu önemli fırsatı kaçırmamalıdır. Referanduma kurban etmemelidir. Bakın birileri milliyetçi bir dalga, milliyetçi bir hava estirebilir. MHP bunu kışkırtabilir. Ama Türkiye toplumu bu kışkırtmalara kanmamalıdır. Ateşkesin kalıcı bir hale getirilmesi için diyaloğu devam ettirmelidir. Türkiye 1993'ten beri ateşkes fırsatlarını kaçırdı. Kim ki bugün ateşkesi bir fırsat olarak değerlendirmiyorsa o savaş taraftarıdır. Kim 'Devlet ile PKK konuştu, Öcalan ile devlet konuştu' diye saldırıyorsa o savaş taraftarıdır. Savaş taraftarlarının sesi barışın sesini kısmasın.''