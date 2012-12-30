Demirtaş: Polisler özellikle çocukların, gençlerin, doğrudan kafasını hedef alıyor

Şınak'ın Cizre İlçesi'nde çıkan olaylarda polisin attığı gaz bombası başına isabet eden ve hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki Nusret Doğan'ı BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ziyaret etti. Demirtaş, Doğan'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Ama bu ne ilk ne son, polisler özellikle çocukları, gençleri, insanları doğrudan hedef alan kafasına atış yapacak şekilde bir müdahaleyi her yerde gerçekleştiriyor" dedi.

Cizre'de dün(28 Aralık 2012) Uludere'de 34 kişinin öldürüldüğü hava operasyonunu protesto etmek isteyen kitleye polisin müdahalesi sonucu, başına gaz bombası isabet eden ortaokul öğrencisi Nusret Doğan, ağı şekilde yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına bulunan Doğan'ı dün akşam BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yardımcısı Gültan Kışanak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ziyaret edip, durumu hakkında bilgi aldı.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra ayrı hastanede tedavi gören Cizre'nin eski Belediye Başkanı Tahir Sevek'i de ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirtaş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylarda polisin attığı gaz bombası ile yaralanan Nusret Doğan'ın durumunun iyi olduğunu söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu: "Doktorlar yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtiyorlar ve inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Ama bu ne ilk ne son, polisler özellikle çocukları, gençleri, insanları doğrudan hedef alan kafasına atış yapacak şekilde bir müdahaleyi her yerde gerçekleştiriyorlar. Tabi ki bütün bunlar bizim arzulamadığımız şeyler, bu olup bitenler demokratik çözüm gerçekleşmediği içindir. En büyük faturayı da çocuklar ve kadınlar ödüyor. Ben Cizre halkına da ailemize de 'Geçmiş olsun' diyorum. Bütün arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır."



u tür olayların peşini bırakmayacaklarını belirten Demirtaş, "Doğrudan hedef alarak ateş eden her kim olursa olsun sorumlusu ortaya çıksın diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.