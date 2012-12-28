Roboski anmasında polis, gaz bombası attı; 1 çocuk ağır yaralandı

Şırnak Cizre'de Roboski faicası protestosuna polisin müdahale etmesinin ardından yaşanan çatışmada, polisin attığı gaz bombası N. D. adlı çocuğun kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Doğan, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Roboski faciasında yaşamını yitiren 34 sivil yurttaşın ölüm yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

İdil ve Nusaybin caddelerinde toplanan kitle Roboski’de yaşanan facianın faillerinin ortaya çıkartılmamasını protesto etti.

Özgür Gündem gazetesinde yer alan habere göre, eyleme katılan gençler ve polis arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda polisin attığı gaz bombası başına isabet eden 11 yaşındaki N. D. adlı çocuk ağır şekilde yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.D.'nin görme yetisini yitirme ve beyin kanaması geçirme riskinin olduğu öğrenildi. N.D. ameliyata alındı.