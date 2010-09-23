Demirtaş: PKK'nın ateşkesi uzatması sözkonusu

T24

Hükümet kanadından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadulah Ergin, BDP tarafından ise Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak katıldığı görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. TBMM'deki Başbakanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin BDP'lileri kapıda karşılayarak tokalaştı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş şunları söyledi:







"Aslında geçen hafta yapılması planlanan bir görüşme. Hakkari’deki katliam nedeniyle ertelenmişti. Bugün bunu gerçekleştirdik. Şüphesiz ki biz Meclis’te partisi olan bir parti olarak hükümetle konuşabilmek görüş alışverişinde bulunabilmek süreçlerini önemsiyoruz. BDP olarak bunu işletmeye çalıştık. Bu görüşme bütün sorunlarımızın tartışılarak müzakere edilerek yapıldı. Sadece hükümetle BDP arasında değil, diğer bütün partiler arasında bir diyalog sürecinin başlamasına da temenni olur diye düşünüyorum. Tek bir görüşmede bütün sorunların çözümü uzlaşı sağlanılması mümkün değil. BDP ve hükümet arasında konuşmanın da sorunların çözümüne yetmeyeceği bilinmesi gerekir."





"Yeni anayasa istiyoruz"



Yeni Anayasa’nın referandumdan sonra yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle biz yaptığımız görüşmede yeni bir anayasa sürecini desteklediğimizi ve bunun başlamasının katkı olabileceğini, referandum sonrası ortaya çıkan bu sorunun ötelenmemesi gerektiğini söyledik. Bu Anayasa’nın nasıl hazırlanacağı konusunda da biz BDP olarak hükümete aktardık. Biz BDP olarak tartışmaların görüşmelerin sürmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Umut ediyorum ki Türkiye’de aklı selim hakim olur. BDP barışa da demokrasiye de destek vermeye hazırdır. Hükümetinde bundan sonra siyasi cesaret gösteren bir tutumda olmasını temenni ediyorum.





"PKK'nın ateşkesi uzatması sözkonusu"



PKK’nın ateşkesi uzatması konusu, bu konunun doğrudan muhatabı BDP değildir. biz ülkenin hiçbir kentine hiçbir cenazenin gitmemesini sağlayacak siyasi aktörleriz. Elbette ki siyasi partiler bunun olmaması için ellerinden geleni yapmalıdır. Biz yeni anayasa tartışmaları sürecinde biz bu politikaları sunacağımızı biliyoruz. Demokratik özerklik ve anadilde eğitim de BDP’nin talepleridir."





Demirtaş'ın ardından Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek şunları söyledi:





"Gizli görüşme değil"



"Bu görüşmeden hemen herşeyin çözüleceği ya da çözülmeyeceği neticesini çıkarmayı doğru bulmuyoruz. Neticede olağan bir görüşmedir. Aslında bu görüşmelerin sadece bizimle değil, tüm partilerle, bizim tüm partilerle, tüm partilerin bizimle yapması arzumuzdur. İnanıyorum ki bugün iktidarda başka bir parti olsa onlar da bununla karşı karşıya kalacaktır. Bu görüşmeler gizli görüşme olarak takdim edilmeye çalışıldı. Bir gizli görüşme olsa bu Meclis çatısı altında niçin yapılsın?"





"Yeni anayasaya ihtiyaç var"



"Halk oylamasıyla beraber Türkiye’de yeni bir sayfa açılması gerekiyor. Vatandaşımız demokrasiden yana tavır koymuştur. Biz yüzde 58 evet’in bu olduğu kanaatini taşıyoruz.

Bunun yolu çağdaş anlayışa uygun yeni bir Anayasa’dan geçiyor. Biz bunu aslında 2007’de söyledik. Ama bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Şimdi böyle bir ortamın var olduğunu düşünüyoruz. Onun için yeni bir anayasa müzakeresine, yeni bir anayasa çalışmasına ihtiyaç bar çünkü biz biliyoruz ki bir çok sorun bugün kü anayasa’dan kaynaklanıyor. Bugünden itibaren çağrıda bulunuyoruz. STK’larımız, partilerimiz dahil, en önemli konuların gerçekleşmesindeki yöntem konusunu Biz bir taslak yapalım halkın karşısına çıkalım dedik. Hemen tepki gösterdi. Ne zaman böyle bir şey olsa hemen çok acele ediliyor, neden tartışmıyoruz deniliyor. Artık bu ülkede hepimizin yüreğini yakan yeteri kadar kan dökülmüştür. Günümüz dünyasında, demokrasi ve hukuk çerçevesinde her konuyu tartışıyoruz. Tartışabiliriz. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki bu noktada demokrasi ve hukuku çözüm noktasında önemli bir imkan olara k görelim."





STK'lardan BDP-hükümet görüşmesine destek



Malatya 'da bir araya gelen 81 sivil toplum örgütü temsilcileri, Hükümet ile BDP'nin görüşmelerini desteklediklerini duyurdu. Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında ''eylemsizlik'' sürecinin kırılgan olduğuna dikkat çekildi. 81 sivil toplum kuruluşunu temsilen konuşan Mazlumder Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz, eylemsizlik sürecinin kalıcı barışa evrilmesini istediklerini dile getirdi.



Terör örgütü PKK'nın yeniden silahlı eylemlere yönelmesinin yaklaşık 30 yıldır devam eden çatışmaların derinleşeceği anlamına geleceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



''PKK'nın Ramazan ayı başında tek taraflı ilan ettiği eylemsizlik kararıyla sağlanan nisbi sükunet ortamı, 20 Eylül tarihinin yaklaşmasıyla yerini endişeli bir bekleyişe bırakmıştı. Başta bölgede yaşayan Kürt halkı olmak üzere, ülke genelinde herkes yeniden çatışmalı bir sürece girilmesi korkusunu derinden hissederken, örgüt eylemsizlik kararını bir hafta daha uzattığını duyurdu. Açıktır ki, PKK'nın yeniden silahlı eylemlere yönelmesi, yaklaşık 30 yıldır devam eden çatışmaları daha da derinleştirecek, bu da ülkenin bir kez daha şiddet sarmalına teslim olması sonucunu doğuracaktır... Sürecin hayli kırılgan bir yapıya sahip olduğu gelinen bu noktada gerekli adımların atıldığını söylemek maalesef mümkün değildir. 81 sivil toplum örgütü olarak, ilan edilen eylemsizlik sürecinin kalıcı bir barışa evrilmesi isteğimizi beyan ediyoruz. Bu bağlamda, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtiyor, Hükümet ve BDP'nin Kürt meselesiyle ilgili görüşmelerini destekliyoruz. Muhataplardan konuya ivedilik ve kararlılıkla çözüm getirilmesini istiyoruz.''





